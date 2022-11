Atteinte à la laïcité : une lycéenne et une enseignante du Lycée Bourdelle à Montauban portent plainte

Une enquête est ouverte après la diffusion d'une vidéo par une élève du lycée Bourdelle à Montauban. Elle filme sa professeure d'espagnol à son insu, se disant discriminée pour sa tenue vestimentaire. Depuis, l'établissement est sous protection policière, tout comme l'enseignante.

ⓘ Publicité

Une enseignante filmée à son insu

Les faits remontent au 23 septembre, dans le plus gros établissement de l'Académie de Toulouse, qui compte 2.500 élèves. Cette lycéenne en Première, raconte avoir été moquée par sa professeure d'Espagnol en cours, concernant son abaya, longue robe portée notamment au Moyen-Orient ou au Maghreb. S'en suit un entretien en sortie de classe où la jeune femme de 17 ans filme l'enseignante sans son accord, en train de la réprimander sur son vêtement. La jeune femme ajoute "Elle va voir ce qu’Allah va lui faire", et diffuse la vidéo sur TikTok, dans laquelle le visage de la professeure est flouté et sa voix modifiée.

"Des propos pour que l'enseignante soit finalement sanctionnée, absolument pas d'une manière radicale mais de manière hiérarchique, voire judiciaire, et ces propos-là ont été interprétés d'une façon dure, et lui ont valu d'être considérée comme une petite radicalisée", fustige l'une de ses avocates Me Séverine Lheureux.

Depuis, la situation s'est envenimée, la jeune femme ayant en signe de protestation invité après les vacances scolaires le 9 novembre dernier les autres élèves à se vêtir d'une abaya, appel qui n'a conduit à aucun fait notable selon le rectorat.

À lire aussi Éducation : 313 signalements pour atteinte à la laïcité en septembre, les incidents liés aux tenues en hausse

Le rectorat s'est rendu sur place

"Dès la fin de l'année dernière on a constaté un phénomène du port de l'abaya qui s'est poursuivi cette année et qui a pris de l'ampleur, explique le recteur de l'Académie de Toulouse Mostafa Fourar. C'est à dire que sur 2.500 élèves au lycée Bourdelle, il y a une vingtaine de jeunes filles qui portaient l'abaya depuis la rentrée scolaire. Dès que j'ai été alerté sur cette situation, je me suis rendu dans l'établissement le 3 octobre pour en mesurer l'ampleur. Avec le chef d'établissement nous avons mis en place une procédure qui permet de sanctionner automatiquement toute tentative d'atteinte à la laïcité de manière graduée."

Car il faut rappeler que le port de l'abaya, contrairement au voile, n'est pas interdit par la loi de 2004. Mais une atteinte à la laïcité peut être constituée "si l'élève le porte de manière régulière, assumée en tant que symbole d'une identité religieuse", indique le recteur.

La jeune femme mise en cause dans cette affaire fait partie des "quatre élèves portant l'abaya de manière systématique et le revendiquant". Elle a donc l'objet d'une procédure disciplinaire, et a été entendue par les enquêteurs de Montauban dans le cadre de l'enquête pour atteinte à la vie privée**. La professeure et le chef d'établissement ont porté plainte pour atteinte à la vie privée.** "Cet enregistrement est illégal et sa diffusion renforce le caractère de dangerosité de l'acte. Je pense que cette jeune fille n'a pas mesuré la portée de cet acte. Nous avons été fermes, nous avons informé les parents de cette procédure judiciaire," ajoute le recteur.

La lycéenne porte plainte également

La jeune femme, qui a depuis lundi quitté l'établissement a décidé elle aussi de porter plainte, pour propos discriminatoires. "Elle a essuyé bien en amont de cette affaire de récurrentes réflexions de la part tant du corps enseignant que du personnel administratif. Et ce jour-là elle s'est sentie profondément humiliée", ajoute Me Séverine Lheureux.

Par précaution depuis quelques jours, l'établissement est sous protection policière aux heures d'entrée et de sortie, tout comme le domicile de l'enseignante, confirme la préfecture du Tarn-et-Garonne, malgré le fait qu'il n'y ait pas de "menace avérée" envers la professeure, selon le rectorat.