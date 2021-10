Voiture qui fonce sur des CRS à Bordeaux : l'UNSA Police en Gironde attend "des sanctions exemplaires"

Le principal syndicat des CRS, l'UNSA, a réagi sur France Bleu Gironde ce lundi 25 octobre deux jours après les coups de feu tirés par des policiers en patrouille ce samedi dans le quartier Saint-Michel à Bordeaux. Un véhicule qui aurait refusé un contrôle a foncé sur une patrouille de forces de l'ordre. Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Bordeaux. L'IGPN, la police des polices, a également été saisie, comme le veut la procédure lorsqu'un membre des forces de l'ordre utilise son arme à feu.

Des renforts de CRS à Bordeaux attendus

"Une voiture, c'est une arme par destination. Lorsque les fonctionnaires n'ont pas d'autre solution que d'utiliser la leur, ils y sont contraints", explique Jérôme Servolle, délégué départemental en Gironde de l'UNSA pour justifier les coups de feu de ses collègues. "On va laisser l'enquête se dérouler, mais nous sommes dans ce cas là, lorsqu'il n'y a pas d'autre solution, l'usage de l'arme est faite par les forces de l'ordre. La vraie question, c'est pourquoi de plus en plus de gens font des refus d'obtempérer pour tout et pour quoi que ce soit, pour avoir grillé en feu ou pour avoir braqué une banque", continue-t-il.

Si les faits sont avérés Jérôme Servolle attend de lourdes sanctions : "Ils ont mis délibérément la vie de mes collègues en danger. Evidemment que l'on attend des sanctions exemplaires vis à vis de ces gens là, mais ça c'est le travail de la justice. De plus en plus de gens, défient les représentants de l'Etat et ne sont pas plus inquiets que ça sur les suites pénales qui peuvent leur être adressées". Le délégué départemental de l'UNSA Police demande également un renfort d'effectifs de CRS à Bordeaux, où une demi-compagnie (environ 40 fonctionnaires) est déployée.