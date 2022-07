"Les gens n'osent plus sortir seuls" : l'inquiétude du maire de Jaca où est recherché le tireur de Pouyastruc

En Espagne, les forces de l'ordre maintiennent un dispositif de surveillance et de recherche dans le secteur de Jaca pour retrouver Cédric Tauleygne, tireur présumé de Pouyastruc. Le maire de Jaca confie que les habitants sont inquiets et attendent que la situation évolue.

C'est ce vendredi qu'un appel à témoins a été lancé pour retrouver le tireur présumé de Pouyastruc, Cédric Tauleygne, 33 ans. Une nouvelle étape dans cette affaire, quatre jours après le double assassinat à Pouyastruc. La gendarmerie nationale diffuse cet appel à témoins pour essayer de le localiser, en France ou en Espagne. Dans les environs de Jaca, la Guardia Civil continue de chercher. Le maire, Juan Manuel Ramón explique que les habitants ne sont pas confinés. Ils sont tout de même inquiets de la situation.

On attend qu'ils l'interpellent - Le maire de Jaca

"Tout ça, ça a changé d'une certaine manière la vie des habitants parce qu'il y a de la peur, raconte le maire de Jaca. Les gens n'osent plus sortir seuls du village. Pendant la nuit on ferme tout et pendant la journée aussi, il faut faire attention. Ils sont inquiets et on attend qu'ils l'interpellent pour pouvoir retrouver notre vie normale de nos villages tranquilles." Reste cette grande incertitude selon Juan Manuel Ramón : "On ne sait pas s'il est là ou pas, mais le fait de voir à quel point ils le cherchent dans cette zone fait penser qu'il pourrait être ici."

Le maire ajoute qu'il n'y a pas eu d'appel à témoins officiel à Jaca, "les gendarmes sont passés de village en village et les riverains doivent les prévenir s'ils remarquent quelques chose d'anormal pour que les gendarmes puissent vérifier", et les habitants ne sont pas confinés. Cédric Tauleygne est soupçonné d'avoir assassiné Gabriel Fourmigué et Aurélie Pardon, le lundi 4 juillet à Pouyastruc. Il s'agit de son ancienne compagne avec laquelle il a eu deux enfants et de l'homme avec lequel elle avait une relation depuis quelques semaines.

