Attentat à l'école juive Ozar Hatorah : "C'était un calme assourdissant, un calme qui hurlait"

C'est une série d’attaques qui a marqué la France : les attentats perpétrés par Mohammed Merah en mars 2012 : sept personnes ont été tuées par le terroriste islamiste. D'abord trois militaires à Toulouse et à Montauban. Puis trois enfants juifs et le père de deux d'entre-eux devant l'école juive Ozar Hatorah, dans le quartier de la Roseraie. Le 19 mars 2022 marque les 10 ans de cette attaque qui a marqué un tournant dans l'histoire récente du terrorisme.

Ozar Hatorah est en réalité un collège-lycée qui accueille des enfants de la 6ème à la Terminale. Un peu plus de 140 jeunes y sont scolarisés. Chiffre qui a baissé après l'attentat : ils étaient environ 200 en 2012.

Un établissement frappé par la barbarie

L’attentat a, hélas, mis en lumière cet établissement discret du quartier de la Roseraie. Il n'avait jamais fait parler de lui jusqu'à ce jour terrible : le 19 mars 2012.

Mohammed Merah arrive sur son scooter et tue en quelques secondes un enseignant, Jonathan Sandler âgé de 30 ans, ses deux fils Arié 6 ans et Gabriel 3 ans et demi, ainsi que Myriam Monsonego, 8 ans et demi, la fille du directeur d'Ozar Hatorah.

Les quatre victimes étaient là parce qu'elles devaient prendre une navette pour aller au Gan Rashi, une école élémentaire basée dans le quartier des Minimes. Erick Lebahr est arrivé juste après la tuerie. Ce jour-là, il déposait sa fille de 13 ans au collège : « On est arrivés une minute après le drame. Ma fille était un peu en retard, sa chemise ne lui plaisait pas, elle a voulu en changer au dernier moment et c'est peut être cette minute qui nous a sauvés. On est donc arrivés et _on a vu des corps allongés. Je n'ai pas compris_, je me suis dit qu’il y avait peut-être eu une bagarre et qu’ils étaient K.O. J'ai dit à ma fille de se mettre à plat ventre, de rester dans la voiture et je suis sorti pour voir. Et là, j'ai compris tout de suite. On a attendu comme ça de longues minutes. C’était interminable. Dix minutes de sidération. Ce qui était paradoxal, c'était ce calme assourdissant. Mais ce n’était pas un calme normal. C'était calme assourdissant, un calme plein de colère, plein de rage. En fait, c'était un calme qui hurlait. »

Erick Lebahr se souvient des heures qui ont suivi : « On est rentré chez nous et ma fille est montée dans sa chambre faire une petite prière. Puis elle est redescendue et elle m'a dit _‘Papa, je te demanderai une chose : promets-moi qu'on en reparlera jamais entre nous_. Je lui ai dit ‘D'accord, ma fille, pas de problème’ Et c'est vrai que dix ans se sont écoulés et qu’on en a jamais reparlé une seule seconde. Ce qu'on a vécu tous les deux était trop fort. Il y avait des regards hagards, on n'arrivait pas à formuler, à verbaliser ce qu'on avait vu. L'État de sidération était vraiment trop fort. » La fille d’Erick Lebahr connaissait bien la petite Myriam. Elles arrivaient tous les matins à la même heure devant l’établissement : « Myriam, c'était sa mascotte : elle avait coutume de lui faire un câlin tous les matins. »

Une reprise des cours trois jours après l'attentat

Les cours ont repris très rapidement, conformément à la volonté de Yaacov Monsonego, le directeur d’Ozar Hatorah. Laurent Raynaud était en 2012 déjà directeur des études de l’établissement : « Le lendemain de l’attentat, il y a eu une rencontre avec notre directeur, M. Monsonego. Malgré la terrible épreuve qu’il venait de subir, il a trouvé la force de nous dire qu’il fallait continuer, être là pour les enfants. Tout s'était écroulé pour nous. On ne savait pas trop comment ça va se passer. Mais le jeudi, on a repris les cours. Il y avait eu beaucoup de psychologues et d'infirmiers de l'Académie. On a repris en douceur, car les élèves avaient besoin de parler. Mais peu à peu, l'école s'est remise en marche avec comme priorité les enfants. »

Laurent Raynaud, le directeur des études d'Ohr Torah © Radio France - Claudia Calmel

Un établissement qui s’appelle désormais Ohr Torah

Quelques mois après les faits, l'école a changé de nom : elle s’appelle désormais Ohr Torah, ce qui signifie la lumière de la Torah. Ce changement n’a rien avoir avec l'attentat. C'est une raison administrative, un changement de tutelle prévu bien avant l'attaque.

Aujourd’hui, dans les couloirs, les élèves rient, chahutent et se taquinent comme dans n'importe quel collège ou lycée. Depuis l'attentat, les murs ont été rehaussés. Il y a des barbelés autour de l’établissement, des caméras de surveillance, un vigile en permanence à l’entrée. Mais une fois à l'intérieur, la vie a totalement repris son cours. Et c'est une sorte de pied de nez au terrorisme pour Laurent Raynaud : « Ceux qui ont fait ça ont voulu nous arrêter. Ils ont voulu tout détruire. Mais depuis dix ans, ce qu’il se passe ici, c'est le contraire de la destruction. C'est la construction, la construction de beaucoup de choses, de beaucoup de valeurs. C’est ce qu’il faut retenir. _Rien ne s'est arrêté ici, au contraire : ça a donné beaucoup de force à beaucoup de gens._»

Dans la cour de l'école, il y a désormais un arbre de vie. Une grande sculpture métallique qui porte quatre fleurs de couleurs et les noms des quatre victimes tuées à l'école.

Un arbre de vie qui rend hommage aux victimes a été installé dans la cour de l'établissement © Radio France - Claudia Calmel

Un tournant pour la communauté juive

L’attentat a contribué à renforcer le sentiment d'insécurité ressenti par la communauté juive de Toulouse. La fille d'Erick Lebahr a, par exemple, fait son alya quand elle a eu 18 ans : un terme hébreux qui désigne le fait d’immigrer en Israël. La moitié des élèves de sa classe a suivi cette trajectoire après le baccalauréat. Un mouvement qu'Erick Lebahr n'avait pas anticipé : « On ne s'y attendait pas du tout. Bien sûr, ça existait avant, mais c'était totalement marginal. _Avant, les gens qui faisaient ce choix, on les regardait un peu comme de ovnis_. Et puis là, subitement, il y a eu tous ces départs : c'était vertigineux. Mais avec le recul, je pense que quand on vit un traumatisme aussi fort, à un certain moment, il faut partir : aide à l'évacuer. »

Selon les estimations, la communauté juive de Toulouse aurait perdu un tiers de ses membres depuis les années 1990.

Dix ans après l'attaque, Erick Lebahr livre une analyse personnelle sur les perspectives de reconstruction : "Dix ans après, on peut jeter un regard nouveau sur cet événement. On peut se dire que finalement, on ne s'est pas englués dans un statut éternel de victimes. On a avancé, on a progressé. Et même si cet événement reste ancré dans notre esprit, on a évolué. Ça ne nous empêche pas d'avoir des fragments de bonheur, d'être heureux malgré tout. C'est vrai que les flashs reviennent de temps à autres. Il n'y a pas d'acceptation, mais il y a une volonté de surpasser, de transcender cet événement et se de dire que finalement, _on est plus forts que la barbarie._"