Monseigneur Michel appelle à "la paix et à l'amitié entre les religions" suite à l'attentat de Nice qui a fait trois mois ce jeudi matin. L'évêque de Valence parle "d'une grande tristesse, d'une grande émotion".

Attentat à Nice : l'évêque de Valence lance un appel à la paix et à la fraternité

L'évêque de Valence, réagit ce jeudi 29 octobre après l'attentat à la basilique Notre-Dame de Nice qui a fait trois morts. Pierre-Yves Michel "On à l'impression de revivre sans cesse ce qu'on a vécu, avec le père Hamel, avec l'enseignant Samuel Paty" explique Pierre-Yves Michel, très ému.

"Une grande tristesse, une grande émotion"

"Comment des humains peuvent faire ça à d'autres humains ?" questionne l'évêque de Valence. "On se demande comment arrêter ce terrorisme, cette gangrène". "On pense bien sûr d'abord aux victimes, à leurs famille et leurs proches".

"Un appel à la paix, à la rencontre entre toutes les religions"

"Il faut continuer à tisser de la fraternité, se visiter, se connaître entre les religions car c'est le germe de la paix" insiste l'évêque de Valence. "Il faut faire des ponts pour désamorcer cette violence" précise Pierre-Yves Michel qui portait la semaine dernière un message de fraternité à la mosquée de Valence, en réaction aux stigmatisations des musulmans suite à l’assassinat de Samuel Paty.

Monseigneur Michel appelle les Chrétiens à fêter la Toussaint ce dimanche : "les églises seront ouvertes ce weekend et la sécurité sera renforcée" en Drôme-Ardèche, comme dans tout le pays.

Le plan vigipirate a été porté au niveau "urgence attentat", le nombre de militaires déployés en France dans le cadre de l'opération "Sentinelle" va passer de 3.000 à 7.000 militaires a annoncé ce jeudi Emmanuel Macron.