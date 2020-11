Attentat au couteau à Nice : quatre nouvelles personnes en garde à vue

Ce mardi matin, quatre nouvelles personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'attaque au couteau dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice, qui a fait trois morts jeudi 29 octobre. Ces quatre hommes ont été interpellés dans le Val-d'Oise. L'un d'eux, âgé de 29 ans, est soupçonné d'avoir été en contact avec l'assaillant tunisien. Les trois autres, âgés de 23 à 45 ans, étaient présents au domicile du premier.

Il y a donc désormais cinq personnes en garde à vue dans cette enquête. Un autre homme de 29 ans, récemment arrivé à Grasse, est toujours en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir fait une partie de son trajet migratoire notamment en Italie en compagnie du terroriste.

Six personnes avaient déjà été placées en garde à vue

Plusieurs gardes à vue ont déjà eu lieu et pour certaines ont été levées. Vendredi, un premier homme de 47 ans, soupçonné d'avoir été en contact avec l'assaillant a été interpellé et placé en garde à vue. Puis un deuxième, âgé de 35 ans pour les mêmes raisons. Enfin un troisième en fin de journée, âgé de 33 ans, soupçonné d'être proche du deuxième suspect et d'avoir côtoyé l'assaillant, la veille de son attaque terroriste.

Samedi, un quatrième homme a été place en garde à vue vers 15h. Âgé de 29 ans, ce ressortissant tunisien a été interpellé à Grasse. Puis le soir, deux autres personnes ont été arrêtées. Deux hommes âgés de 25 et 63 ans, présents au domicile de l'individu interpellé à Grasse.

Une seule de ces six gardes à vue maintenue

Mais toutes ces gardes à vue ont été levées, à l'exception d'un seul suspect, un Tunisien de 29 ans interpellé à Grasse. Cet homme est soupçonné d'avoir voyagé avec le terroriste à bord du bateau qui a accosté sur l'île italienne de Lampedusa, en Méditerranée, puis d'avoir transité avec lui jusqu'en France.

L'assaillant, âgé de 21 ans, est lui, toujours hospitalisé mardi matin. Selon une source proche du dossier, qui confirmait une information du Figaro, il a été testé positif au Covid-19, une contamination qui pourrait retarder de plusieurs jours son audition.

