DIRECT VIDÉO - Attentat au couteau de Nice : suivez la cérémonie d'hommage national aux trois victimes

Un hommage national est rendu ce samedi à Nice aux trois victimes de l'attaque terroriste de la basilique Notre-Dame-de-l'Assomption. En présence du Premier ministre Jean Castex, la cérémonie se tient au sommet de la Colline du Château.

Le chef du gouvernement devrait prendre la parole à partir à 10h40 et il aura "un temps d'échange avec les familles des victimes". Cent-dix proches des victimes et 90 invités sont annoncés. Jean Castex doit également remettre des décorations aux policiers municipaux de Nice. Le Premier ministre est accompagné d'Eric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté.

Nicolas Sarkozy sera présent lors de cet hommage, a indiqué Matignon précisant que "tous les anciens présidents de la République ont été invités, comme c'est l'usage pour ce type de cérémonies".

Suivez en direct la cérémonie sur France Bleu Azur :

Les trois victimes qui seront honorées sont Nadine Devillers, 60 ans, Simone Barreto Silva, mère de famille âgée de 44 ans et Vincent Loquès, le sacristain de Notre-Dame.

Le 29 octobre, l'auteur de cette attaque, un Tunisien de 21 ans, avait été stoppé par les forces de l'ordre qui lui avaient tiré dessus à plusieurs reprises. Jeudi, son pronostic vital était toujours engagé, il est également positif au coronavirus.

Au total, onze personnes ont été placées en garde à vue et dix relâchées depuis le début de l'enquête, ouverte par le parquet antiterroriste notamment pour "assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et coordonnée par la Sous-direction antiterroriste (Sdat).