Attentat contre Charlie Hebdo : un homme arrêté dans les Ardennes

Un homme et une femme ont été placés en garde à vue dans l'enquête sur les attentats contre Charlie Hebdo et un supermarché casher à Paris en janvier 2015. L'homme, âgé de 46 ans, a été interpellé dans les Ardennes. Les enquêteurs veulent savoir s'ils ont pu fournir des armes aux tueurs.

Près de trois ans après les attentats contre Charlie Hebdo et un supermarché casher de l'Est parisien, deux personnes ont été placées en garde à vue ce mardi 21 novembre. Il s'agit d'un homme et d'une femme. Lui, est âgé de 46 ans et a été interpellé dans les Ardennes. Elle, se trouvait en Haute-Marne lors de son arrestation. Les enquêteurs cherchent à savoir s'ils ont pu jouer un rôle d'intermédiaire pour fournir des armes aux tueurs.

Vers une connexion ardennaise des frères Kouachi

Le 7 janvier 2015, deux hommes tuent un policier à Paris, avant de s'introduire dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo et d'y assassiner onze personnes, dont le dessinateur chalonnais Cabu. Ces deux hommes, ce sont Cherif et Saïd Kouachi. Deux frères dont l'aîné vivait à Reims dans le quartier Croix-Rouge.

Peu de temps après leur fin de cavale (le 9 janvier à Dammartin-en-Goële), un beau-frère de Cherif Kouachi est placé en garde à vue. Mourad Hamyd est alors lycéen à Charleville-Mézières, dans le quartier de la Ronde Couture. Il sera relâché, mais finalement mis en examen en 2016, soupçonné d'avoir tenté de rejoindre la Syrie. Cet été, c'est au tour d'un habitant de Revin d'être mis en examen. Ce garagiste de 35 ans, fiché S depuis plusieurs années, est soupçonné d'avoir fourni une ou plusieurs voitures aux frères Kouachi.

L'affaire Coulibaly

Au lendemain de la tuerie de Charlie Hebdo, le 8 janvier, Amédy Coulibaly tue une policière municipale à Montrouge (Hauts-de-Seine). Le 9, il abat quatre hommes dans le supermarché Hyper Casher. Dans cette affaire, treize hommes sont à ce jour poursuivis, soupçonnés d'avoir, à des degrés divers, apporté une aide logistique à Amédy Coulibaly. Tous nient avoir eu connaissance du projet terroriste.