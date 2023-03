Attentat contre une villa en construction à Prunelli di Fium’Orbu : L’indignation du maire André Rocchi

Comme une autre maison se situant à proximité et, elle aussi, visée par un attentat vendredi dernier, la résidence est la propriété d’un Corse.

"On s'en est pris vraiment à la classe la plus laborieuse"

Et le maire de Prunelli di Fium’Orbu a tenu à réagir sur France Bleu RCFM aux attentats qui ont touché ces deux villas en construction sur sa commune, deux attentats en quelques jours et qui visent, dans les 2 cas, « des familles honorablement connues dans la région » indique André Rocchi. Le maire de Prunelli di Fium’Orbu se dit « inquiet » quant à « l'évolution de la situation dans la plaine orientale ».

« Je suis extrêmement révolté » ajoute-t-il. « On s'en est pris vraiment à la classe la plus laborieuse dans une commune qui n'est pas connue pour avoir des revenus importants dans sa population ».

"Les personnes présentes cette nuit sur place voulaient s'en prendre directement aux gens qui connaissent et qui valident ce genre d'opérations"

« Les personnes présentes cette nuit sur place voulaient s'en prendre directement aux gens qui connaissent et qui valident ce genre d'opérations, en ne faisant plus confiance à la justice. Les propos étaient très durs cette nuit » souligne André Rocchi.

« Je suis très inquiet parce que je sais, nous savons tous, que ce n'est pas le chemin et qu'il faut maintenant qu'on se mette vraiment au travail pour arriver à sortir la Corse de cette impasse dans laquelle elle se trouve et qui ne peut que, au fil des jours, se dégrader de plus en plus » conclut le maire de Prunelli di Fium’Orbu.

Ces deux actions sur la commune de Prunelli di Fium'Orbu interrogent dans un contexte de reprise de violences clandestines sur deux fronts. Le parquet national antiterroriste pourrait se saisir de ces attentats, comme des 16 revendiqués par le FLNC et des 17 que s'attribue la GCC (Ghjuventù Clandestina Corsa) qui a signé pour sa part 4 incendies ces 5 derniers jours, dont 2 contre les mairies d’Afà et d’Appietto.