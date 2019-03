Attentat dans l'Aude : un an après, l'hommage aux victimes de Trèbes et Carcassonne

Trèbes, France

C'était il y a tout juste un an : un jihadiste tuait quatre personnes à Carcassonne et Trèbes, avant d'être abattu par les forces de l'ordre. L'attentat était revendiqué par l'organisation Etat islamique. Ce samedi, deux cérémonies se sont tenues dans les deux villes où l'attaque a eu lieu.

A Carcassonne tout d'abord, où l'assaillant a commencé son parcours sanglant en tuant un viticulteur à la retraite, la garde des sceaux Nicole Belloubet a prononcé un hommage aux victimes. "Le temps n'a pas refermé les plaies de celles et ceux qui ont perdu un proche et de celles et de ceux qui ont été blessés physiquement et psychologiquement", a déclaré la ministre.

Un deuxième cérémonie s'est tenue ensuite à quelques kilomètres de Carcassonne, à Trèbes. Dans un supermarché de la commune, le terroriste avait poursuivi sa tuerie, abattant un employé, un client du magasin Super U et le colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame qui s'était substitué à une otage. Une stèle en hommage aux quatre victimes a été dévoilée sur la place de la République, devant la mairie de Trèbes, en présence du Premier ministre Edouard Philippe. Elle porte une maxime de Victor Hugo : "Les morts sont les invisibles mais ils ne sont pas les absents".

Le colonel Arnaud Beltrame mettait sa bravoure au service de ses convictions. Il est mort, les mains nues, pour essayer de désarmer la barbarie. pic.twitter.com/0VhgtamQE7 — Edouard Philippe (@EPhilippePM) March 23, 2019

Le Premier ministre a rendu hommage à la "très grande petite ville" de Trèbes, devenue "le symbole de la destruction et de la reconstruction". Evoquant le souvenir d'Arnaud Beltrame, Edouard Philippe a parlé du "grand homme de notre Panthéon", qui "par son geste", "a sublimé le visage des forces de l'ordre et des victimes".

Ce samedi sur franceinfo, la mère d'Arnaud Beltrame a évoqué la mémoire de son fils et ses sentiments, un an après : "Je n'ai pas de haine, pas de colère, je suis bienveillante et de toute façon, les choses étant ce qu'elles sont, ce ne serait pas grandir Arnaud que d'avoir de telles réactions."