Attentat de Barcelone : "J'ai été réveillé de ma sieste par des hurlements" témoigne un Amiénois présent sur place

Dimitri a passé ces dernières heures cloîtré dans son appartement de Barcelone. Une location de vacance juste en face des Ramblas, où un fourgon a foncé dans la foule jeudi vers 17 heures. L'attentat a fait 13 morts et une centaine de blessés. L'Amiénois de 24 ans va bien mais il est très choqué.

La Catalogne a été frappée par un double attentat. D'abord à Barcelone, jeudi en fin de journée : un fourgon a foncé sur la foule sur la Rambla, cette artère très fréquentée des touristes. 13 personnes sont mortes et plus d'une centaine d'autres ont été blessées. Une autre attaque a eu lieu cette nuit, à Cambrils, à 120 kilomètres au sud de Barcelone, mais personne n'a été tué.

"J'ai été réveillé par des hurlements" - Dimitri, Amiénois en vacances à Barcelone.

Dans la capitale catalane, l'ambiance est très lourde ce vendredi matin. "C'est très dur à vivre", raconte Dimitri. Cet Amiénois de 24 ans est en vacances à Barcelone. L'appartement qu'il a loué est situé juste en face de la Rambla, là où s'est produit l'attentat. "Je revenais de la plage et j'étais en train de faire la sieste. Vers 17 heures, j'ai été réveillé par des hurlements."

"Je suis allé boire un café et les gens ne parlaient pas, on lisait la tristesse sur leurs visages"

Dimitri a ouvert sa fenêtre et a essayé de comprendre ce qu'il se passait. "J'ai vite entendu quelqu'un dire en espagnol : 'Mon Dieu ! Mon Dieu ! C'est en attentat' et là j'ai compris." L'Amiénois a donc passé toute la nuit enfermé chez lui et n'a pu sortir que vendredi matin, "mais pas trop loin de l'appartement." "Je suis allé boire un café et les gens ne parlaient pas, on lisait la tristesse sur leurs visages."

"Je réalise tout juste", confie Dimitri. "J'étais tellement bien depuis trois jours, à manger une glace les pieds dans l'eau dès 7 heures du matin, et là c'est un tel choc." Il ne sait pas encore s'il va rentrer en France ou rester à Barcelone.