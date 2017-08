Attentat de Barcelone : des Auvergnats racontent l'horreur

On estime à 50 000 le nombre de Français qui vivent dans la capitale catalane. Parmi eux, des centaines d'Auvergnats. Sans compter les nombreux touristes présents en ce moment à Barcelone. France Bleu Pays d'Auvergne a recueilli les témoignages de certains d'entre eux, choqués et solidaires.

Marie-Amélie vit depuis 14 ans dans le quartier du Raval. A cinq minutes à pied des Ramblas. Son premier coup de fil, elle l'a donné à ses proches, qui vivent à Clermont-Ferrand. Après une séance de shopping dans le centre-ville de Barcelone, elle avait prévu de rentrer à vélo cherz elle, en passant par les Ramblas, mais elle a été retenue par une amie. "j'ai vu des messages sur mon portable me demandant si tout allait bien. Je n'ai pas tout de suite compris. J'ai regardé les réseaux sociaux et j'ai commencé à prendre conscience qu'il se passait quelque chose de grave".

Au lendemain de l'attentat, Marie-Amélie prend conscience de l'ampleur du carnage et de la chance qu'elle a eu. "J'aurai pu y être.. ce n'est pas passé loin... Ramblas, c'est mon itinéraire... le tronçon où la fourgonnette s'est arrêtée, c'est celui que j'emprunte pour rentrer chez moi"...

Barcelone pleure ses morts et ses blessés - Marie-Amélie

Marion travaille au palais de justice de Clermont-Ferrand. Elle loue pour les vacances un petit appartement dans le quartier des Ramblas. Elle se trouvait à une terrasse de café lorsque l'attentat s'est produit. "on sentait que la population devenait fébrile. C'est en rentrant dans un magasin, la dame nous a éjecté en disant qu'elle fermait et nous a dit de ne pas rester dans la rue. On a commencé à un peu paniquer. C'était vraiment très impressionnant".

Important déploiement aérien et au sol quartier bouclé #BarcellonaAttackpic.twitter.com/KK2mKvTfvr — RONGERE Marion (@MarionRongere) August 17, 2017

Marion et son conjoint avaient prévu de rester jusqu'à dimanche à Barcelone, mais se posent des questions. "je sais qu'ils ont aussi besoin de donneurs de sang. On va voir si les hôpitaux prennent les touristes".

Ce vendredi midi, le quartier des Ramblas s'est vidé de la plupart des touristes et les artères barcelonaises étaient essentiellement occupées par des véhicules des médias du monde entier (photo de Marion).

Ambiance pesante ce vendredi dans le centre touristique de Barcelone - Marion

Barcelone en deuil - Marie-Amélie

Des personnalités auvergnates réagissent après le drame

A quelques heures de prendre le départ de la Vuelta, le tour d'Espagne, ce samedi à Nîmes, l'Auvergnat Romain Bardet n'a pas manqué de montrer sa solidarité avec le peuple espagnol.

.@lavuelta va s'élancer sur un immense sentiment d'indignation.Solidarité avec nos amis espagnols face à l'infamie de ces actes terroristes. — Romain Bardet (@romainbardet) August 17, 2017

Le président de Région, Laurent Wauquiez a également réagit.

L'horreur, une fois de plus. La lutte contre le terrorisme islamiste doit être plus que jamais prioritaire. #Barcelone — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) August 18, 2017

Par ailleurs, tous les matchs de pro D2 seront précédés d'une minute de silence. C'est donc le cas pour le match d'Aurillac prévu ce vendredi soir contre Colomiers.