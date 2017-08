Attentats en Espagne : minute de silence prévue à Nîmes lors de la présentation des coureurs de la Vuelta

La Vuelta, tour d'Espagne cycliste, s'élance samedi de Nîmes. Ce vendredi la présentation des coureurs a lieu aux jardins de la Fontaine, et la course espagnole rendra évidemment hommage aux victimes des attentats perpétrés en Catalogne. Les coureurs et le public vont observer une minute de silence.

L'organisation de la Vuelta a décidé de rendre un premier hommage aux victimes des attentats en Espagne. Ce vendredi soir, les coureurs, les organisateurs, et le public feront tous silence lors de la présentation des équipes, qui débute à 19 heures 30.

Le communiqué de l'organisation

"En solidarité avec les victimes des attentats terroristes, la Ville et Unipublic (organisateur de la Vuelta) ont souhaité organiser une minute de silence ce soir à l'occasion du gala de présentation des équipes qui aura lieu aux jardins de la Fontaine. Javier Guillen, Directeur d'Unipublic, l'ensemble des coureurs, en particulier les coureurs catalans, et les élus municipaux, autour de Jean-Paul Fournier, sénateur-maire, inviteront les spectateurs à se joindre à cet hommage."