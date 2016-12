Attentat de Berlin : quelle sécurité pour les marchés de Noël en Normandie ?

A quelques jours des fêtes de fin d'année, la question de la sécurité des marchés de Noël se pose, y compris dans notre région. Petit tour d'horizon.

La plupart des communes du Calvados ont instauré les mêmes normes de sécurité pour leur marché de Noël. A Lisieux, où il s'est terminé il y a quelques jours, les rues aux alentours étaient barrées de plots, mais pas d'ouverture des sacs, ni de palpation à l'entrée du marché. A Caen, où le marché se poursuit jusque mercredi prochain, là encore des barrières entourent la place Saint-Sauveur, même si les véhicules peuvent encore circuler, notamment par la rue Saint-Sauveur. Des patrouilles militaires et des patrouilles de police viennent régulièrement visiter les lieux.

Philippe Lailler, adjoint au maire de Caen en charge de la sécurité des personnes et des biens

"Ceux qui souhaitent vraiment faire du mal (...) pourront toujours agir"

A Honfleur, où le marché se poursuit jusque début janvier, le maire veut un renforcement des normes de sécurité. Actuellement 7 policiers passent régulièrement sur le marché mais n'y sont pas en permanence.

Michel Lamarre, maire de Honfleur : "Ceux qui voudront faire du mal (...) pourront toujours agir"

Et puis dans l'Orne, à Argentan, où le marché s'est terminé le week-end dernier, le dispositif de sécurité était renforcé, suivant les recommandations de la préfecture : il y avait des blocs de béton et des bacs de fer dans les rues autour du marché, 4 policiers municipaux et deux agents de sécurité.

A Caen, les visiteurs ont quelques craintes

Evidemment, les Caennais qui foulent la Place Saint-Sauveur, s'ils profitent des différents stands, ils pensent tout de même au drame de Berlin.