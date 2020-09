Attentat de Charlie Hebdo : "Je me suis préoccupé des habitants", raconte le maire du XIe arrondissement

C'est un souvenir douloureux qui resurgit ce mercredi pour le maire du XIe arrondissement de Paris, alors que s'ouvre le procès des attentats de janvier 2015 où sont jugés 14 accusés, des soutiens aux frères Kouachi et Amédy Coulibaly, qui ont abattu 17 personnes en trois jours.

Ce mercredi 7 janvier 2015, le carnage début dans les locaux de Charlie Hebdo situés dans le XIe arrondissement. Les frères Kouachi pénètrent dans le batiment à 11h33, et tirent. Ils abattent 11 personnes, dont Cabu, Wolinsky, Charb,; réunis en conférence de rédaction, puis un policier dans la rue dans leur fuite.

A ce moment-là, le marie du XIe, François Vauglin est à l'hôtel de ville pour les vœux d'Anne Hidalgo au Conseil de Paris, "puis un des collaborateurs de la maire vient vers moi, et me dis, je viens d'avoir une alerte d'une fusillade dans le XIe, es-tu au courant ?. Je ne l'étais pas, je me suis rendu sur place immédiatement". Très vite, tout le monde arrive, la maire de Paris Anne Hidalgo, le président François Hollande, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, les forces de l'ordre, les ambulances, les pompiers.

"Moi je me suis préoccupée des habitants et des services du quartier qui d'un seul coup se sont retrouvés plongés dans un quartier qui leur était devenu complètement étranger", raconte l'élu sur France Bleu Paris. "Quand vous subissez une attaque d'une telle violence et que vous voyez le filtre des médias du monde entier, ça transforme votre quartier, et il est nécessaire que les gens puissent continuer à vivre dans ce quartier."

Première chose pour François Vauglin, organiser une réunion avec les habitants du quartier qui "avaient besoin de se retrouver". "Ça a été un moment de grande émotion, de partage de la douleur." C'est aussi au cours de cette réunion, que vient l'idée de créer une association "Les Voisins de Charlie" pour reste quelque chose de positif de cet événement. Cette association a été "un facteur très important pour la reconstruction du lien social. Et depuis le quartier va mieux."

Cinq ans après, cette tuerie "n'est plus seulement la douleur, le deuil, la perte, assure François Vauglin, c'est aussi notre histoire commune."