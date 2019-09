Attentat de Condé-sur-Sarthe : cinq femmes de 19 à 38 ans en garde à vue

Condé-sur-Sarthe, France

Plus de six mois après l'attentat qui s'est produit à la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, cinq femmes âgées de 19 à 38 ans ont été interpellées mardi matin et placées en garde à vue dans l'enquête sur cette attaque au couteau selon franceinfo qui cite une source proche de l'enquête. Ces femmes seraient les compagnes ou épouses religieuses d'autres personnes mises en examen dans ce dossier. Elles ont été interpellées dans le cadre d'une opération de police antiterroriste, ce matin, dans le Loiret, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis.

Le 5 mars dernier, un détenu radicalisé de la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne), Michaël Chiolo, avait blessé deux surveillants du centre pénitentiaire avec un couteau en céramique introduit par sa femme, lors d'une visite en unité de vie familiale. Cette dernière avait été tuée dans l'assaut du RAID. Michaël Chiolo, lui, avait été blessé. Quatre co-détenus de Michaël Chiolo, complices présumés du détenu radicalisé, ont déjà été mis en examen dans cette affaire.