Attentat de Conflans : "On est encore dans le choc de ce qu'il s'est passé", dit un professeur d'Abbeville

Laurent Van Elslande, professeur de philosophie et membre du SNES était ce lundi l'invité de France Bleu Picardie, pour parler de l'attentat contre un enseignant ce vendredi dans les Yvelines. "On est encore dans le choc, dans l'émotion de ce qu'il s'est passé", explique-t-il, alors qu'un hommage ce tient ce lundi à Abbeville. "Les rassemblements sont extrêmement importants. On a besoin d'échanger. Ça s'était passé à l'époque de Charlie, une sorte de besoin de parler, d'échanger, de vider un peu son sac en terme d'émotion", poursuit-il.

"Travailler sur les question de formation"

Ce dimanche Emmanuel Macron a annoncé que la sécurité des établissements scolaires serait renforcée à la rentrée : "Ça ne peut pas être une solution pérenne sur le très long terme. C'est un travail de fond qu'il faut mener", estime Laurent Van Elslande. "Il va falloir que l'institution nous soutienne (...) Par exemple baisser les effectifs dans les classes. On ne peut pas avoir de vrais échanges sur ces questions très délicates et qui exigent un travail de fond avec des classes à 35 et plus".

Les structures de formation continue n'ont pas les moyens d'accueillir tous les collègues qui souhaiteraient être formés sur les questions de laïcité

Le professeur de philosophie estime aussi qu'il faut mettre l'accent sur "les questions de formation. De formation initiale pour les enseignants, mais aussi de formation continue. En l'état actuel des choses, les structures de formation continue n'ont pas les moyens d'accueillir tous les collègues qui souhaiteraient être formés sur les questions de laïcité, de droits de l'Homme, de liberté d'expression. On a beaucoup plus de demande que l'on est capable de satisfaire d'offres".