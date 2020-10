Attentat de Conflans : de la prison ferme pour le Toulousain qui avait diffusé la photo de la décapitation

Il avait diffusé le tweet du terroriste de Conflans-Sainte-Honorine, avec une image de la décapitation. Un Toulousain de 20 ans a été condamné à 12 mois de prison dont deux ferme pour apologie du terrorisme par le tribunal correctionnel de Toulouse, avec obligation de soins. Son ordinateur a été confisqué.

Il avait été repéré via un signalement sur la plateforme Pharos, permettant de signaler en ligne des contenus et comportements illicites d'Internet. Depuis l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, les propos et images qui appellent à la haine se multiplient sur les réseaux sociaux, selon le procureur de Toulouse Dominique Alzeari.

Un autre jeune Haut-garonnais de 16 ans est poursuivi pour apologie du terrorisme, après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il évoque les attentats de Charlie Hebdo. Il est déjà connu de la justice.