Attentat de Conflans : des hommages en cascade en Lorraine

Lunéville, Nancy, Saint Dié-des-Vosges ou encore Pont-a-Mousson. De nombreuses communes lorraines s'associent à l'hommage national rendu, ce mercredi, à Samuel Paty, cet enseignant assassiné à Conflans-Sainte-Honorine vendredi dernier.

Le maire de Vittel, Franck Perry et le conseil municipal invitent les agents municipaux et l'ensemble de la population à observer une minute de silence et à se recueillir sur le parvis de l'hôtel de ville, ce mercredi, à 11H00. Les drapeaux seront par ailleurs mis en berne toute la journée.

Hommage également à St-Dié-des-Vosges. Le rassemblement est organisé par la mairie devant la statue de Jules Ferry à 19h.

A Pont-à-Mousson, une minute de silence à 12h place Duroc.

A Nancy, après un hommage public dimanche sur la place Stanislas, les agents se réuniront à 10h30 dans les grands salons de l’hôtel de ville.

A Lunéville, un rassemblement est prévu à 17h45 devant la mairie avec une minute de silence suivie de la Marseillaise.

Le Département de Meurthe-et-Moselle rendra un hommage national en direct live sur sa page Facebook mercredi 21 octobre 2020 à 10h30. La présidente convie tous les élus et les agents départementaux à une minute de silence.

L'hommage national à la Sorbonne lieu symbolique de l'esprit des Lumières débutera aux alentours de 19h30 avec notamment un discours du chef de l’État.