Attentat de Conflans : l'hommage des enseignants devant la Sorbonne ce mardi

Quelques dizaines d'enseignants et autant d'étudiants se sont retrouvés à la mi-journée devant les colonnes de l'université de la Sorbonne au centre de Paris ce mardi, pour un hommage à Samuel Paty. Après un prélude au son de la marche funèbre, la responsable de l'UFR d'Histoire a déclamé des articles de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, dont l'article 12 "aucun sujet n'est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique".

Des mots pour se recueillir

Référence à ce que beaucoup dénoncent ici comme "_la difficulté d'enseigner certains thèmes_, certains événements" explique Cécile Falliès, maître de conférence en géographie à Paris 1 Sorbonne. "J'étais enseignante avant en poste à Bagneux, l'année de l'affaire du gang des barbares. Les protagonistes avaient grandi ici, été à l'école ici, avant de torturer et tuer Ilan Halimi. Et le terme de juif était un gros mot en 2007 sur la commune. J'ai cherché un échappatoire dans l'université. Ce contexte rend encore plus courageux les collègues qui comme Samuel Paty appliquent ce qui est dans leur mission d'enseignement".

Cécile Falliès qui a pris la parole pour lire un texte de sa composition, entre les lectures de Paul Eluard, Antoine de Saint-Exupéry ou Albert Camus.

Défendre les valeurs de la République

Tous ces enseignants rappellent l'importance de défendre à la fois les valeurs de la République, l'esprit critique, la liberté d'expression. Et saluent le courage de leur collègue Samuel Paty.

Ils se félicitent aussi que demain soir ce soit dans les murs de la célèbre université de la Sorbonne qu'Emmanuel Macron vienne prononcer son discours d'hommage national. "C'est pour dire que l'université doit rester le socle de ces valeurs communes. C'est plus approprié que les Invalides", estime l'un d'eux, "un espace où l’œcuménisme trouve son sens".