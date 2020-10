Des actes de violences et dégradations ont été commis à l'encontre de la mosquée de Bordeaux, rapporte la préfecture de la Gironde ce mercredi, quelques jours après l'attentat de Conflans. Le ministre de l'intérieur Gérard Darmanin a demandé à renforcer la sécurité à proximité.

La mosquée de Bordeaux cible de violences et dégradations

Des dégradations ont été commises dans la nuit de mardi à mercredi sur la mosquée de Bordeaux, rue des Menuts à Bordeaux. Des vitres ont été brisées et des murs tagués, indique la préfecture de la Gironde. Le préfet délégué pour la sécurité et la défense, s’est entretenu avec les responsables du culte musulman, et leur a fait part du soutien de l’État.

Des patrouilles de police seront déployées dès ce mercredi aux abords des lieux de prières, comme l'a demandé le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin.

En cette journée d’hommage national à Samuel Paty l'enseignant d'histoire-géo décapité à Conflans-Sainte-Honorine pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, la préfète de la Gironde, Fabienne Buccio "appelle à l’unité de tous et condamne avec la plus grande fermeté ces actes inacceptables qui n’ont pas leur place dans la République française".