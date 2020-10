Attentat de Conflans : le recours contre la fermeture de la mosquée de Pantin examiné lundi

Le recours déposé par le recteur de la mosquée de Pantin, M'Hammed Henniche, contre la fermeture du lieu de culte, sera examiné par le tribunal administratif de Montreuil, lundi 26 octobre, à 15h. La fermeture avait été ordonnée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dimanche 18 octobre, quelques jours après l'attentat commis à Conflans-Sainte-Honorine.

Gérald Darmanin reproche à la mosquée d'accueillir des membres proches de la mouvance salafiste et un imam controversé. Et surtout, le recteur avait relayé sur la plage Facebook de l'établissement, la vidéo dans laquelle un parent mettait en cause Samuel Paty, le professeur assassiné dans les Yvelines.

Une violation du droit de culte et de la liberté religieuse

Le recours déposé par le recteur dénonçait "une violation du droit de culte et de la liberté religieuse". Il était écrit que "fermer la Grande Mosquée de Pantin revient donc à priver de liberté religieuse des centaines de fidèles qui ne pourront plus se rendre dans une mosquée en dépit de l’obligation positive reposant sur l’état de fourniture de lieux de cultes".