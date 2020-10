Attentat de Conflans : les circonstances du drame et le rôle des suspects se précisent

Après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, l'enquête menée ces cinq derniers jours a permis de préciser le déroulement des faits avant la décapitation du professeur Samuel Paty vendredi 16 octobre. Le procureur du parquet national antiterroriste, Jean-François Ricard affirme ce mercredi que sept personnes ont été présentées à un juge antiterroriste dans la nuit de mardi à mercredi. Une information judiciaire a aussi été ouverte pour "complicité d'assassinat" et de "tentative d'assassinats" sur les forces de l'ordre, "en relation avec une entreprise terroriste", ainsi que pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Cela signifie que le parquet estime que certains suspects avaient une connaissance précise de la finalité du projet terroriste, précise l'AFP.

Pour rappel, Samuel Paty, enseignant d'histoire-géographie de 47 ans, a été décapité vendredi après-midi, près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine, après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. Son assaillant, un réfugié d'origine russe tchétchène de 18 ans a été abattu par la police peu après. L'auteur des faits ne vivait pas à Conflans-Sainte-Honorine mais à une centaine de kilomètres de là, en Normandie, à Evreux.

Le rôle des suspects

Pour tenter de déterminer d'éventuelles complicités, au moins 16 personnes ont été interrogées dans cette enquête. Les policiers ont finalement levé la garde à vue de neuf d'entre-elles. En revanche, sept suspects sont poursuivis, ils ont été déférés dans la nuit de mardi à mercredi, dont deux mineurs.

Deux collégiens auraient permis d'identifier physiquement l'enseignant

Les mineurs déférés sont deux élèves du collège de Samuel Paty, âgés de 14 et 15 ans. Ils sont soupçonnés d'avoir désigné l'enseignant à l'assaillant, en échange d'une somme d'argent de 300 à 350 euros. "Si l'auteur des faits bénéficiait du patronyme de l'enseignant, de la localisation du collège, il ne disposait pas des moyens lui permettant de l'identifier", a souligné Jean-François Ricard.

L'assaillant, arrivé plus tôt dans l'après-midi devant le collège, aurait abordé un élève en lui offrant une somme d'argent pour qu'il l'aide à identifier Samuel Paty. Le collégien qui a reçu l'argent, accompagné d'un autre camarade, aurait donné une description physique. Abdoullakh A. leur aurait dit qu'il avait l'intention d'obliger le professeur à "demander pardon pour la caricature du prophète, de l'humilier et de le frapper". Environ une heure plus tard, plusieurs collégiens ont rejoint les deux adolescents et ont désigné l’enseignant au terroriste.

Deux amis de l'assaillant soupçonnés de l'avoir aidé dans l'attentat

Deux autres personnes sont soupçonnées d'avoir apporté une aide au terroriste dans la réalisation de son projet. Il s'agit de deux amis proches de l'assaillant. Ils ont avoué avoir constaté la radicalisation d'Abdoullakh A. depuis plusieurs mois. Ils l'auraient également tous les deux accompagné la veille des faits pour acheter le couteau retrouvé sur les lieux de l'attaque. L'un d'entre eux dit l'avoir également déposé près du collège de Conflans, avec sa voiture. Mais les deux hommes "contestent avoir eu connaissance des projets mortifères de leur ami".

Un troisième proche est également poursuivi. Il aurait eu des "contacts très rapprochés" et partageait la même "idéologie radicale".

Une polémique déclenchée sur les réseaux sociaux par un parent d'élève

"Il est aujourd'hui clair que le professeur a été nommément désigné comme une cible sur les réseaux sociaux" par le parent d'élève et Abdelhakim Sefrioui "au moyen de manoeuvres et d'une réinterprétation des faits", a résumé le procureur.

Une polémique a en effet éclaté sur les réseaux sociaux, après le cours sur la liberté d'expression de Samuel Paty. Dans des vidéos, le parent d'élève appelait notamment à se mobiliser contre l'enseignant. Il aurait aussi donné son nom avant de le supprimer. Le procureur a également relevé plusieurs fausses informations diffusées dans ces messages par ce père : sa fille n'aurait jamais participé au cours d'éducation civique et son exclusion n'avait aucun rapport avec le cours du professeur tué.

Le parent d'élève aurait également été soutenu par Abdelhakim Sefrioui, un militant islamiste radical également poursuivi. Il avait notamment diffusé il y a quelques jours sur Youtube une vidéo dans laquelle il dénonçait le professeur assassiné, qualifié de "voyou".

L'enquête a également permis la mise au jour "de plusieurs contacts écrits et téléphoniques" entre le parent d'élève et le terroriste à partir du 9 octobre et jusqu'au 13 octobre, soit trois jours avant l'attaque.

L'assassinat de Samuel Paty s'inscrit dans un "contexte d'appels aux meurtres" lancés depuis la republication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo début septembre, avant l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015 à Paris, toujours en cours, a conclu le procureur antiterroriste.

Dissolution du collectif pro-palestinien Cheikh Yassine

Abdelhakim Sefrioui est également le créateur du collectif pro-palestinien Cheikh Yassine. Ce mercredi, le conseil des ministres a prononcé la dissolution de ce collectif pro-palestinien "impliqué" dans l'assassinat de l'enseignant vendredi. "Nous avons ce matin prononcé la dissolution du collectif Cheikh Yassine, impliqué, lié à l'attentat de vendredi dernier et depuis bien longtemps le faux nez d'une idéologie antirépublicaine qui diffuse la haine", a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Cette mesure s'ajoute à la fermeture prévue mercredi soir de la mosquée de Pantin pour avoir notamment relayé une vidéo dénonçant le cours de Samuel Paty, ainsi qu'aux "expulsions des personnes radicalisées en situation irrégulière".