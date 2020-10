Attentat de Conflans-Sainte-Honorine : des opérations de police menées contre "des dizaines d'individus"

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé sur Europe 1 que des opérations de police ont lieu depuis ce lundi matin concernant "des dizaines d'individus" en lien avec la mouvance islamique, trois jours après l'attentat contre le professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine. Par ailleurs, une cinquantaine d'enquêtes ont été ouvertes pour haine en ligne a indiqué le ministre.

"Des dizaines d'individus" concernés par des opérations de police

Le ministre de l'Intérieur a indiqué que les opérations de police qui étaient menées depuis ce lundi matin se poursuivront dans les prochains jours. "Cela concerne des dizaines d'individus" qui n'ont pas un "lien forcément avec l'enquête mais à qui nous avons manifestement envie de faire passer un message: (...) pas une minute de répit pour les ennemis de la République", a précisé le ministre. Selon une source proche du dossier à l'AFP, il s'agit de personnes connues des services de renseignement pour des prêches radicaux et des messages de haine sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, Gérald Darmanin a annoncé qu'une cinquantaine d'associations seront contrôlées ou dissoutes. Ces organismes "verront toute la semaine un certain nombre de visites des services de l'Etat et plusieurs d'entre elles (...) se verront dissoudre en Conseil des ministres". Le ministre souhaite notamment la dissolution du Collectif contre l'islamophobie (CCIF) et l'association humanitaire Baraka City. Le Collectif contre l'islamophobie a été "manifestement impliqué", indique le ministre, puisque le parent d'élève qui a "lancé une fatwa contre ce professeur, il n'y a pas d'autre mot, fait référence très clairement à cette association", a-t-il ajouté.

"C'est une association qui touche des aides d'État, des déductions fiscales. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser que c'est un ennemi de la République." Le père d'élève fait partie des onze personnes gardées à vue.

Des interpellations après des messages de soutien en ligne

Depuis l'assassinat vendredi du professeur de collège Samuel Paty, plus de 80 enquêtes ont été ouvertes pour haine en ligne et des interpellations ont eu lieu, a également indiqué Gérald Darmanin. La plateforme de signalement Pharos a permis d'identifier 80 messages de soutien au terroriste sur les réseaux sociaux. Un renforcement de cette plateforme est envisagé. Sur franceinfo, la députée de Paris et porte-parole LREM Laetitia Avia a expliqué que des annonces seront faites "en décembre" concernant les contenus haineux en ligne. "Un texte sera proposé, à l'échelle européenne" indique-t-elle.

Dimanche soir, le président Emmanuel Macron a réuni un conseil de défense pour annoncer de premières mesures après cet attentat. Les préfets doivent notamment trouver comment mieux sécuriser les écoles après les vacances.