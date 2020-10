Hommage national à Samuel Paty à la Sorbonne ce mercredi soir : un homme "gentil et sociable"

Peu d'habitants du quartier des Grillons, à Éragny (Val-d'Oise), connaissaient vraiment cet homme discret. Samuel Paty, 47 ans, tué dans des conditions barbares vendredi dernier, habitait ici depuis quelques années. Une mère de famille qui vit dans le quartier le croisait régulièrement : "C'était quelqu'un de très gentil, de très jovial, qui parlait très facilement aux gens", se souvient-elle, les larmes aux yeux.

Le quartier, pavillonnaire, est très calme. Les habitants parlent d'un homme discret, très discret, au point que certaines de ses voisines n'arrivent pas à le reconnaître sur les photos diffusées dans les médias. "Peut-être qu'on l'a déjà croisé, dans la galerie commerçante ou à la pharmacie", avoue une passante. Et son amie de rajouter : "Mais j'ai entendu dire que c'était un très bon professeur".

Une ville endeuillée

Beaucoup de rumeurs circulent entre les voisins, ici, on dit qu'il a une fille, là, qu'il est père de quatre enfants. Un couple, en train de nettoyer son jardin, a entendu parler de sa passion pour le tennis : "Il avait réservé un court pour ce week-end, enfin d'après ce qui se dit. En fait, on ne sait rien", reconnaît le couple.

À croire que Samuel Paty n'était que de passage dans cette commune, et ne consacrait son temps qu'à son métier d'enseignant. Mais dans les rues d'Éragny, on croise encore beaucoup de visages fermés, de douleur. On ne peut pas ou on ne veut pas parler de Samuel Paty, après un week-end éprouvant pour les habitants : "Vous venez tous les jours, je ne veux pas répondre", reproche une mère de famille.

Le maire de la ville a communiqué sa tristesse sur Facebook, et appelle les habitants à se rassembler, le vendredi 30 octobre, à 17h, pour rendre hommage à l'enseignant, devant le parc des sports d'Éragny, quelques jours après une marche blanche mardi 20 octobre.