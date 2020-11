Attentat de Conflans : trois nouveaux suspects interpellés et présentés à la justice

Trois nouveaux suspects - deux jeunes hommes et une femme - doivent être présentés à un juge ce vendredi en vue d'une mise en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty. L'enseignant a été tué le 16 octobre 2020 pour avoir montré des caricatures de Mahomet. Les deux hommes, âgés de 18 ans, et la femme, âgée de 17 ans, ont été interpellés lundi. Selon l'AFP, au moins l'un d'entre eux est soupçonné d'avoir échangé des messages avec le terroriste.

Dans cette affaire, six personnes ont déjà été mises en examen pour "complicité d'assassinats terroristes", et une personne pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Il s'agit du parent d'élève qui avait posté deux vidéos appelant à la mobilisation contre l'enseignant, du militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, de trois relations de l'assaillant et de deux collégiens de 14 et 15 ans soupçonnés d'avoir été payés pour indiquer le professeur à l'assaillant.