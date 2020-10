Attentat de Conflans : une minute de silence à la mairie de Bordeaux

Drapeaux en berne et minute de silence ce lundi midi dans la cour de l'hôtel de ville de Bordeaux, en hommage à Samuel Paty l'enseignant d'histoire-géographie décapité après avoir montré les caricatures de Mahomet devant ses élèves de quatrième dans son collège de Conflans-Saint-Honorine.

24 heures après le rassemblement hommage à Samuel Paty place de la Bourse à Bordeaux, le maire écologiste Pierre Hurmic a invité, ce lundi midi, les Bordelais, à respecter une minute de silence où qu'ils soient, en mémoire de Samuel Paty, cet enseignant décapité vendredi, pour avoir montré les caricatures de Mahomet, dans un cours aux élèves de quatrième du collège Bois d'Aulne à Conflans-Saint-Honorine dans les Yvelines.

Il y avait là, dans la cour du palais Rohan, des élus de la majorité, de l'opposition mais également une vingtaine d'habitants de Bordeaux.

Il s'agissait selon la municipalité, de "marquer sa solidarité envers les proches de Samuel Paty et envers la communauté éducative; et notre attachement sans faille à l’école de la République et à la liberté d’expression."

Les drapeaux de l’hôtel de ville ont également été mis en berne.