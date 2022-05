Attentat de Karachi : 20 ans après, la longue reconstruction pour les survivants manchois

Ce dimanche 8 mai, la ville de Cherbourg commémore les 20 ans de l'attentat de Karachi qui a coûté la vie à onze Cherbourgeois et en a blessé une douzaine. Deux décennies plus tard, les victimes ont dû apprendre à se reconstruire et à vivre.

20 ans après, les souvenirs sont toujours vifs pour les victimes. "Tout s'est brouillé, ça a explosé," se souvient Laurent Leveziel, ancien de la Direction des constructions navales (DCN), aujourd'hui devenue Naval Group, responsable des essais des sous-marins construits au Pakistan. "Quand je reprends conscience," poursuit-il, "j'entends des gens qui crient, je n'y voit pas, je ne peux pas bouger." Et pour cause, dans l'explosion, Laurent Leveziel a eu les jambes gravement endommagées. Il subira ensuite de multiples opérations et passera cinq ans en fauteuil roulant. Michel Bongert, également ancien de la DCN, a lui aussi été gravement blessé. Les événements se sont déroulés très vite, il se souvient surtout que ce jour là, tout le monde était content d'aller travailler parce que le 8 mai était férié et qu'ils allaient "gagner plus, pour la retraite ou alors pour la paie". L'explosion du bus qui les emmenaient au travail a coûté la vie à 14 personnes. Onze travaillaient pour la DCN de Cherbourg.

"Même au bout de 20 ans, ce n'est pas évident"

Après les opérations chirurgicales, la rééducation, c'est tout un quotidien qui est à réadapter. "On a repris la vie petit à petit," raconte Laurent Leveziel. Reprendre la vie, cela veut aussi dire reprendre le travail. La DCN a adapté le poste des blessés. "Avant je naviguait avec les bateau donc il n'était plus question que je descende dans les sous-marins," explique-t-il. "Après il faut vivre avec ça," confie Michel Bongert, "et même au bout de 20 ans, ce n'est pas évident." Retourner au travail après trois ans d'arrêt, c'est ce qui a été le plus difficile pour lui. Il a aussi fallut accepter qu'il n'était plus la même personne après l'attentat : "Je suis mort le 8 mai 2002. On ne peut pas s'en sortir indemne."

Il faut aussi digérer les événements. Deux décennies après les faits, l'affaire aux multiples volets judiciaires est toujours incomplète. On ne connaît pas les causes exactes de l'attentat de Karachi. Pour continuer à avancer, il faut dépasser cette inconnue pour Michel Bongert : "Je ne sais pas si on arrivera à trouver un jour le "qui ?", "pourquoi ?", c'est une case qui n'est pas résolue mais on ne peut pas se borner. Vis-à-vis des autres, de la famille, ce serait invivable."

Revivre sans oublier

S'ils ont réussi à poursuivre leur vie, les deux survivants maintiennent la mémoire de leurs collègues décédés ce 8 mai 2002. Laurent Leveziel a régulièrement les souvenirs qui lui reviennent. "Souvent la nuit, je rêve de mes copain," raconte le retraité, "des petites fêtes, des tournois de tennis qu'on faisait, et puis d'autres soirs, on est tous dans le bus." Michel Bongert s'est lui engagé dans une association d'anciens combattants, sa manière de poursuivre ce souvenir et d'être actif. "Moi j'ai eu la chance de revenir vivant alors que mes copain sont morts là-bas. Alors je n'ai pas trop le droit de me plaindre. Il faut y aller. Il faut vivre," estime Laurent Leveziel.

Tous les deux seront aux commémorations ce dimanche 8 mai 2022, pour ce souvenir de leurs camarades, 20 ans après l'attentat qui a secoué la ville de Cherbourg.