Attentat de Karachi : les proches des défunts et les survivants reçus par un juge aujourd'hui

Presque 20 ans jour pour jour après l'attentat de Karachi (Pakistan), les survivants et les familles des victimes sont reçus, ce vendredi 22 avril à 14h, au tribunal judicaire de Paris. L'objectif du juge David de Pas : faire le point sur le volet sécuritaire de l'enquête. Le 8 mai 2002, 11 employés de la Direction des constructions navales (DCN, devenue Naval Group) sont tués, 12 autres grièvement blessés, dans l'explosion du bus qui les emmène à la base sur laquelle sont assemblés des sous-marins français vendus au Pakistan.

Incompréhensible qu'on en soit encore là - Gilles Sanson, rescapé de l'attentat

"La réunion va durer une heure, une heure et demie", explique à France Bleu Cotentin l'un des avocats des parties civiles. "Nous, on attend des mises en examen", lance Gilles Sanson, l'un des rescapés. "Il y a des éléments extrêmement graves au sein de ce dossier." À commencer, selon lui, par les décisions de celui "qui était en charge de la sécurité à Karachi, déjà condamné pour des manquements à la sécurité au sein de DCN. Il n'aurait jamais dû être à ce type de poste."

Une première depuis près de 7 ans

Gilles Sanson ajoute : "C'est incompréhensible qu'on en soit encore là, au vu des éléments qui sont dans le dossier d'instruction. On attend énormément de cette réunion."

"Je n'attends plus rien de la justice, je ne veux plus en parler", déclare de son côté un autre rescapé de l'attentat. "Ce juge nous invite sept ans après le départ de monsieur Trévidic, je trouve que c'est se foutre des gens." Marc Trévidic a quitté le pôle antiterrorisme du tribunal de grande instance de Paris en 2015. En cause : une loi limitant à dix ans les fonctions d'un juge spécialisé.