Attentat de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray : suivez les commémorations et les hommages au père Jacques Hamel

On commémore ce mercredi 26 juillet l'attentat de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen. Un an après l'assassinat du père Jacques Hamel par deux djihadistes, plusieurs messes seront dites et une stèle républicaine inaugurée en présence d'Emmanuel Macron et Edouard Philippe.

Le 26 juillet 2016, le père Jacques Hamel était égorgé par deux jeunes djihadistes dans l'église où il célébrait la messe devant une poignée de fidèles. À Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, on rend hommage aux victimes de cet attentat ce mercredi 26 juillet 2017. Le chef de l'État Emmanuel Macron ainsi que le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb assisteront à la messe célébrée à 9h en l'église Saint-Étienne par l'archevêque de Rouen. Après la messe, une stèle républicaine dressée aux côtés de l'église sera inaugurée.

Une commémoration pour poursuivre la cicatrisation"

Dans cette ville de tradition ouvrière de la rive gauche de l'agglomération de Rouen, l'attentat a profondément choqué les habitants. Surtout lorsqu'ils ont découvert que l'un des deux jeunes djihadistes était originaire de la ville. Pour l'ancien maire devenu député, Hubert Wulfranc, la commémoration de l'attentat fait partie de ce qu'il appelle la "cicatrisation" de Saint-Étienne-du-Rouvray.

Nous nous comprenons à demi-mot"

Pour Monseigneur Lebrun qui célèbre la messe ce mercredi, depuis un an, un respect mutuel anime les différentes victimes de l'attentat et l'ensemble des acteurs de Saint-Étienne-du-Rouvray.

Soyons artisans de paix"

La sœur du père Jacques Hamel évoque "la douleur très vive qui nous arrache à l'intérieur" mais elle martèle que "[son] frère disait : 'Soyons artisans de paix et commençons dès maintenant". Un procès en béatification du père Hamel s'est ouvert il y a quelques mois. Après l'attentat, Roselyne avait été reçue par le pape à Rome.

