Attentat de l'Hyper Cacher : trois personnes placées en garde à vue

Deux femmes et un homme ont été interpellés et placés en garde à vue ce mercredi, à Roubaix et en région parisienne. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé Amedy Coulibaly à s'armer pour commettre l'attaque contre l'Hyper Cacher, en janvier 2015 à Paris.

De nouvelles interpellations ont eu lieu dans le cadre de l'enquête sur l'attentat commis par Amedy Coulibaly en janvier 2015 à Montrouge et à l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes, à Paris. Selon une source judiciaire, trois personnes ont été placées en garde à vue ce mercredi.

Proches d'un trafiquant d'armes impliqué

Il s'agit de deux femmes interpellées à Roubaix, et d'un homme arrêté en région parisienne. Ce sont des agents de la sous-direction antiterroriste et de la section antiterroriste de la police judiciaire de la police judiciaire de Paris qui ont procédé à ces interpellations. Leur garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures.

Selon une autre source proche du dossier, les deux femmes sont des proches d'un trafiquant d'armes présumé, mis en examen il y a plusieurs mois et soupçonné d'avoir aidé Amedy Coulibaly à se procurer les armes qui lui ont permis de commettre ses attaques. "Les enquêteurs vont essayer de comprendre si ces personnes ont pu avoir connaissance de la fourniture des armes à Coulibaly", expliquent ces sources.

Traces ADN

Des traces ADN de ces deux femmes et de l'homme qui ont été interpellés avaient été retrouvées sur l'une des armes que portait Amedy Coulibaly le jour de la tuerie de l'Hyper Cacher.

Ce volet de l'enquête concerne l'arsenal que s'est procuré le terroriste pour assassiner une policière municipale le 8 janvier à Montrouge, et quatre personnes le lendemain à Paris, avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Il s'agirait d'armes démilitarisées importées de Slovaquie et revendues dans les milieux criminels.