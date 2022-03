Attentat de la basilique de Nice : selon les experts l'accusé est bien responsable de ses actes

Un an et demi après l'attentat de la basilique de Nice le 29 octobre 2020, les zones d'ombre rétrécissent autour du principal accusé, Brahim A. (né en mars 1999). Mercredi 23 mars, des familles et des proches des trois victimes, Nadine Devillers, Simone Barreto Silva et Vincent Loquès, ont rencontré pour la première fois au Palais de Justice le magistrat en charge de l'instruction.

Les conclusions de l'expertise psychiatrique ont été révélée et l'accusé est bien déclaré responsable de ses actes, lui qui dit être atteint par une profonde amnésie. Il s'était radicalisé en Tunisie dans les mois voire les années qui précédaient l'attentat.

"Une défense de lâche"

A la sortie de cette réunion Joffrey Devillers dont la femme Nadine Devillers a été quasiment décapitée, se dit soulagé mais a du mal à accepter la défense de l'accusé. "C'est une défense de lâche. Ne pas assumer ses actes c'est étrange", assure-t-il. L'avocat de Joffrey Devillers, Philippe Soussi, par lui d'une "d'amnésie utilitaire" qui fait partie de son système de défense.

"Quelqu'un qui cherche à frapper la France"

Pour Maître Samia Maktouf, l'avocate de la famille de Vincent Loques, le sacristain tué dans la basilique, cette rencontre a permis "des avancées importantes, significatives". Selon elle, "cette rencontre a permis aux parties civiles de mieux comprendre l'avancée de l'instruction à ce jour".

Le rapport du magistrat instructeur donné "pendant une heure et demi" a permis pour Samia Maktouf "de comprendre le parcours de ce terroriste, son cheminement, sa radicalité, ses intentions, la préparation préméditée de cet attentat terroriste". "Ce que l'on voit, comme pour les autres profils terroristes, c'est que nous sommes dans le même profil à savoir quelqu'un qui cherche à frapper la France, qui cherche à bafouer les valeurs de cette République et traumatiser et terroriser la France voire l'Europe", poursuit l'avocate.

Une meilleure coopération des autorités judiciaires tunisiennes

Samia Maktouf regrette le manque d'informations communiquées par les autorités tunisiennes sur l'accusé. "Nous n'avons pas pu obtenir les informations de manière à faire avancer de manière significative cette instruction", dit-elle. "J'espère que les autorités judiciaires tunisiennes accéderont aux demandes formulées de manière très claires par les magistrats instructeurs, par les parties civiles", demande l'avocate.

Selon elle, Brahim A. "a un passé terroriste en Tunisie. C'est quelqu'un qui a déjà été condamné, qui est connu par les services tunisiens et on ne peut pas se passer de ce parcours." Pour Samia Maktouf, "la Tunisie ne peut pas ne pas contribuer et permettre à la justice française d'apporter toute la vérité sur le profil de cette personne connu des renseignements et de la police tunisienne."

Les investigations pourraient se terminer en fin d'année. Il faudra ensuite compter un an pour le début du procès devant la cour d'assise spéciale de Paris, dans le meilleur des cas fin 2023 voire 2024.