Attentat de la basilique de Nice : première audience des parties civiles

Des familles et des proches des 3 victimes de l'attentat de la basilique Notre Dame de Nice vont rencontrer pour la première fois ce mercredi 23 mars 2022 au Palais de Justice le magistrat parisien en charge de l'instruction.

Une cinquantaine de représentants des parties civiles sont attendues à partir de 14H au Palais de Justice de Nice avec leurs avocats dont la compagne et les deux filles majeures de Vincent Loquès, le sacristain assassiné. Sont attendus aussi : Joffrey Devillers dont la femme Nadine a été quasiment décapitée, les proches de Simone Barreto Silva ainsi que de nombreuses personnalités du Diocèse de Nice qui se sont également constituées parties civiles. Le juge Jean-Marc Herbaut devrait faire un point d'étape sur l'instruction en cours.

Un témoin clé entendu

Avant cette première réunion, "le témoin principal, essentiel, sera entendu durant toute la matinée" selon Maître Samia Maktouf : "un homme d'une cinquantaine d'années, un ami proche de Vincent Loques le sacristain assassiné. Ce matin là, le mardi 29 octobre peu avant 9 H, ils prenaient tous les deux ensemble un café à côté de la basilique lorsqu'ils entendu du bruit... Ils se sont précipités ensemble à l'intérieur de l'édifice et là, il a assisté à l'attaque au couteau. Il attendait la mort, il pensait que le terroriste allait le tuer après avoir tué le sacristain. C'est un survivant profondément traumatisé qui avec beaucoup d'appréhension car les souvenirs remontent sera entendu par le juge Jean-Marc Herbaut. Son premier contact avec le visage de la justice".

Un assaillant amnésique?

Il y a toujours de nombreuses zones d'ombres sur l'accusé actuellement incarcéré à l'isolement au centre pénitentiaire de Fresnes. Brahim A. né en mars 1999 avait été très grièvement blessé par les balles des policiers municipaux. "Depuis il évolue entre l'amnésie et un déni total, lorsque les enquêteurs lui montrent des photos de lui , des images de vidéosurveillance, il dit ne pas se reconnaitre, ne pas se souvenir de quoi que ce soit" selon l'avocate Samia Maktouf.

Les proches des victimes attendent du magistrat instructeur d'en savoir plus sur les faits et gestes de l'assaillant, son parcours, les éventuels complicités et ils attendent surtout les conclusions de l'expertise psychiatrique réalisée sur le terroriste.

Il y a près d'un an et demi : le 29 octobre 2020 vers 9H du matin, un terroriste de 22 ans, un migrant venu de Tunisie, Brahim A. en criant "Allah akbar" avait tué avec sauvagerie dans la basilique à l'aide d'un couteau trois personnes : deux fidèles et le sacristain, deux femmes et un homme.

Le sacristain Vincent Loques, 54 ans, était "père de deux enfants".

Nadine Devillers, une fidèle, 60 ans a été attaquée à la gorge.

Simone Barreto Silva, 44 ans, une fidèle mère de 3 enfants est morte à l'extérieur de la basilique après s'être réfugiée dans un café où elle a succombé à ses blessures.