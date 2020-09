Attentat de la rue des Rosiers : un suspect interpellé en Norvège

La police antiterroriste norvégienne a annoncé ce mercredi l’interpellation d’un suspect pour l'attentat antisémite qui visait le restaurant Jo Goldenberg, dans le 4e arrondissement de Paris. Cet attentat, rue des Rosiers, avait fait six morts et 22 blessés le 9 août 1982.

Une demande d'extradition est en cours

Sans donner l'identité du suspect, la police norvégienne a précisé avoir arrêté un homme, en lien avec l'affaire, à Skien (sud de la Norvège) "sur un mandat d'arrêt européen émis par les autorités françaises". Une demande d'extradition a été faite et elle doit être examinée par les autorités norvégiennes.

"C'est un vrai soulagement pour mes clientes", a réagi ce mercredi sur franceinfo Maître Romain Boulet, avocat de la soeur d'une des victimes de l'attentat ainsi que de la petite-fille de Jo Goldenberg, propriétaire du restaurant visé.

Il indique que, depuis la révélation d'un accord qui aurait été passé entre les autorités françaises et les groupes terroristes, elles se posaient beaucoup de question sur la volonté réelle de la France de faire toute la lumière sur cette affaire.

Les victimes veulent un procès

"On avait des mandats d'arrêt émis en 2015, on avait des noms, des adresses, et on se demandait ce qui pouvait gêner leur exécution", a poursuivi l'avocat.

Pour Maître Romain Boulet, cette arrestation est un "premier pas encourageant" car le processus judiciaire va s'enclencher.

"Nous ce qu'on veut c'est un procès, un procès contradictoire. On a un premier terroriste a priori qui a été interpellé, c'est une bonne chose, mais il en reste trois autres. On veut que ces quatre personnes puissent s'expliquer devant une cour d'assises à Paris", a conclu l'avocat.