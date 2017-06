Attentat de Londres : la police britannique annonce douze arrestations

La police londonienne a interpellés douze personnes dimanche matin dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Londres qui a fait sept morts et 48 blessés dans la nuit de samedi à dimanche. Les autorités précisent que ces arrestations se poursuivent dans l'Est de Londres.

La police britannique a procédé a douze interpellations dimanche matin, quelques heures après la double attaque terroriste qui a touché le cœur de Londres. "Des perquisitions sont en cours dans plusieurs lieux de Barking", a indiqué Scotland Yard dans un communiqué publié dimanche à la mi-journée. Sept personnes ont été tuées, 48 autres ont été blessées dont quatre Français, à Londres samedi soir dans deux attaques "terroristes" selon la police britannique. Trois assaillants dans une camionnette ont foncé dans la foule sur le London Bridge puis ont poignardé des passants au hasard avant d'être abattus.

D'après la chaîne de télévision Sky News, des policiers lourdement armés se sont rendus notamment au domicile de l'un des trois suspects abattus lors de l'attentat. Justin Tillis, photographe de l'AFP, a distingué sur place quatre femmes, qui étaient emmenées par la police. Elles se couvraient le visage de leur foulard. (voir photos ci-dessus et ci-dessous)

