Attentat de Londres: "on n'est pas rassuré mais il faut continuer à vivre" assure-t-on à la féria de Nîmes

L'attentat survenu à Londres ce samedi soir est dans les têtes de toutes les personnes venues participer à la feria de Pentecôte à Nîmes. Mais pour ces derniers jours, pas question que la fête soit gâchée assurent la plupart des fêtards.

L'attaque survenue à Londres samedi soir a tué sept personnes et une cinquantaine sont blessées.

Alors que Nîmes est plongée dans la feria de Pentecôte depuis cinq jours, avec une sécurité maximale, impossible de ne pas penser à cet attentat pour la plupart des fêtards.

Depuis mercredi dernier, des gendarmes, des militaires, la police patrouillent dans les rues, un hélicoptère effectue également des vols réguliers au dessus de la ville, secondé par un drône au dessus des arènes.

"Il ne faut surtout pas s'empêcher de sortir à cause de ces lâches" lance Charlie, quelques minute avant d'entrer dans les arènes pour la corrida. "On va continuer à partager de bons moments, jusqu'au bout, avec une pensée pour les Britanniques bien sûr".

Il ne faut surtout pas s'empêcher de sortir à cause de ces lâches" Charlie, nîmois

Les passants, sur le boulevard Victor Hugo, se sentent plutôt en sécurité "on voit des camions et des blocs de béton en travers de l'avenue, des policiers partout, c'est rassurant" estime Jessy.

On n'y pense bien sûr, mais chaque fois que l'on prend le train, que l'on participe à de grands rassemblements comme ça, on y pense... c'est malheureux mais il faut vivre et continuer à vivre" Charlotte une aficionado