Attentat de Londres : Pas de visite de Londres pour 45 collégiens avignonnais

Des collégiens avignonnais poursuivent leur voyage en Angleterre, ils sont arrivés sur place au moment de l'attentat à Londres, mercredi.

45 élèves de 5e du collège Jean baptiste de la Salle à Avignon étaient dans l'Eurostar mercredi lorsqu'a eu lieu l'attaque terroriste qui a fait quatre morts plus le terroriste dans le quartier de Westminster.

"On était inquiet, soucieux" - Madeleine Jeune, accompagnatrice

C'est une mère d'élève, qui en apprenant l'information, a contacté le groupe pour prendre des nouvelles. C'est ainsi que les jeunes Français ont appris l'événement. "On était inquiet, soucieux, on est arrivé à la gare, on est sorti, le bus nous attendait comme prévu. Dès qu'on est arrivé dans le bus, j'ai eu un coup de téléphone de l'inspecteur d'académie qui venait prendre des nouvelles", explique Madeleine Jeune, l'une des cinq accompagnateurs.

""Nous avions une journée organisée à Londres qui a été annulée" - Madeleine Jeune Partager le son sur : Copier

Et cet attentat a, évidemment, des conséquences pour le groupe : "Nous avions une journée organisée à Londres qui a été annulée. Une partie du centre-ville était barrée, beaucoup de trains ne circulaient pas. De toute façon, l'inspecteur d'académie nous a dit qu'on n'avait pas le droit, ce jour, d'aller dans Londres."

Et pour rassurer les familles inquiètes, les responsables ont tout de suite communiqué : "On a un blog qu'on remplit tous les jours. Dès qu'on est rentré on a expliqué que les nouvelles étaient rassurantes, et qu'on changeait de programme, qu'on n'allait pas dans Londres."