Attentat de Magnanville : trois suspects remis en liberté

Les trois hommes interpellés mardi matin, dans l'enquête sur l'assassinat d'un policier et de sa compagne en 2016 à Magnanville, ont finalement été remis en liberté vendredi.

Fin de la cérémonie en hommage aux policiers Jean Baptiste Salvaing et a sa compagne Jessica Schneider à Pezenas

Trois hommes de l'entourage de Larossi Abballa, qui avaient été interpellés mardi et placés en garde à vue, ont été libérés vendredi sans charges retenues contre eux. Ces trois hommes de 32, 34 et 36 ans, appartiennent à l'entourage du jihadiste qui a assassiné un policier et sa compagne à Magnanville (Yvelines), en 2016.

Les juges d'instruction et les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste (SDAT) de la police judiciaire cherchent toujours à comprendre comment les deux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont été repérés.

Plusieurs autres proches d'Abballa ont été placés en garde à vue ces derniers mois, avant d'être libérés faute d'éléments probants.