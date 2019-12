Attentat de Magnanville : un homme placé en garde à vue

Une nouvelle garde à vue dans le dossier de l'attentat de Magnanville en 2016. Un homme a été interpellé lundi dans les Yvelines. Un policier et sa compagne avaient été tués sous les yeux de leur fils de trois ans.

Un homme se réclamant de Daech a tué de plusieurs coups de couteau un policier et sa compagne à Magnanville dans Yvelines en juin 2016

Un homme a été interpellé ce lundi matin aux Mureaux les Yvelines et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'un policier et de sa compagne à Magnanville en 2016. L'homme, arrêté par des policiers de la sous-direction antiterroriste (SDAT), fait partie de l'entourage de l'auteur des faits, Larossi Abballa, qui avait été abattu par le Raid après avoir tué Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider.

L'attaque avait été rapidement revendiquée par Daech. Trois suspects sont mis en examen dans cette affaire. Le 13 juin 2016, Larossi Abballa, 25 ans, avait assassiné le couple à son domicile, à coups de couteau, sous les yeux de son fils de trois ans. Il avait ensuite été abattu par les forces de l'ordre après avoir revendiqué son acte au nom du groupe jihadiste Etat islamique.