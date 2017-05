Attentat de Manchester : à Grenoble, les étudiants d'un lycée international sous le choc

Plusieurs lycéens scolarisés à la cité scolaire internationale Europole à Grenoble témoignent, ils ont de la famille ou des amis autour de Manchester, et se disent "choqués" par l'attentat de lundi soir à la sortie d'un concert dans le nord de l'Angleterre.

Ils sont allés en cours comme d'habitude aujourd'hui, mais pour certains des élèves du lycée international Europole, cette journée n'avait rien d'habituelle. La faute à l'attentat qui a touché l'Angleterre lundi soir, à la sortie d'un concert de la chanteuse Ariana Grande. "J'étais au téléphone avec ma grand-mère hier soir, elle a appelé peu de temps après l'attaque, elle ne savait pas ce que c'était exactement mais elle a voulu nous rassurer", raconte Charlotte, 15 ans.

Inquiétude ce matin

En effet, de nombreux élèves de cette école sont originaires d'Angleterre, ou tout du moins ont de la famille là-bas. "Pour que notre dossier soit accepté en classe anglaise on doit être bilingue", explique Éloïse. Elle a passé un an en internat à Manchester et y a gardé de nombreux amis.

Certains [de mes amis] étaient au concert, j'ai envoyé et reçu beaucoup de message, mais tout le monde va bien. C'est un peu la panique là-bas, les gens sont choqués.

Le public visé par l'attentat, celui de la chanteuse Ariana Grande est jeune. Eloïse dit se sentir comme une cible, sans comprendre pourquoi. Un sentiment partagé par Benjamin, lui aussi a "trois cousins et un oncle" habitant à Leeds, banlieue de Manchester : "Le fait que ça soit arrivé à la sortie d'une salle de concert où il y avait beaucoup de jeunes, et d'adolescents, de gens sans défense, c'est encore pire", estime le jeune lycéen.

Solidarité sur les réseaux sociaux

Mais Benjamin se réjouit des messages de soutien aperçus sur les réseaux sociaux. "On se sent solidaires", ajoute Louis, même s'il regrette, "que certains sur Facebook fassent des raccourcis et tombent dans la haine". Lui aussi a de la famille proche de Manchester, à Liverpool. "On sait qu'ils vont bien , mais le fait qu'on soit du même pays, on compatit forcément plus". Élise, autre lycéenne, conclut : "ma famille d'Angleterre a appelé, ils vont bien, mais ils disent que tout le pays est en deuil".