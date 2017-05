Attentat de Manchester : le maire de Strasbourg adresse "soutien et solidarité aux Britanniques"

Le premier ministre français, Edouard Philippe fustige "le terrorisme le plus lâche". 22 personnes au moins ont été tuées lundi soir à Manchester lors d'une explosion pendant un concert. Les réactions choquées se multiplient aussi en Alsace.

Le bilan s'est alourdi ce mardi matin. L'explosion de lundi soir dans une salle de concert de Manchester a fait au moins 22 morts, des enfants figurent parmi les victimes. La police britannique précise que l'auteur de l'attaque s'est fait exploser avec son engin.

Le président de la République, Emmanuel Macron doit s'entretenir aujourd'hui avec Theresa May, la première ministre britannique. Il a déjà fait part de son "effroi" et de sa "consternation".

Les élus alsaciens expriment leur solidarité avec les Britanniques

En Alsace, les réactions ont commencé à tomber dès hier soir. Fabienne Keller, sénatrice strasbourgeoise, a voulu affirmer sa solidarité avec les britanniques sur les réseaux sociaux.

"L'horreur encore, cette fois à Manchester où une explosion a fait cette nuit de nombreux morts et blessés lors d'un concert", constate Roland Ries, le maire de Strasbourg. "Au nom de tous les Strasbourgeois et les Strasbourgeoises, j'adresse au peuple britannique et aux habitants de Manchester tout notre soutien et toute notre solidarité dans cette épreuve. Cette tragédie nous rappelle que le combat face au terrorisme reste un combat de tous les instants. Ne baissons pas les bras et ne les laissons pas nous faire perdre tout espoir."

J'adresse tout mon soutien et toute ma solidarité au peuple britannique et aux habitants de #Manchester dans cette épreuve. #Solidarity pic.twitter.com/zWC7s5muLJ — Roland Ries (@Roland_Ries) May 23, 2017

Le maire de Mulhouse, Jean Rottner, s'est aussi exprimé sur twitter, "en solidarité totale avec Manchester et sa jeunesse."

A Kaysersberg vignoble, la commune prépare l'émission le village préféré des Français. Et le maire de cette commune touristique du Haut Rhin près de Colmar était sous le choc après l'annonce de l'attentat. "On est solidaire avec tous ces gens. Bien évidemment avec la fréquentation et la concentration touristique à Kaysersberg, on se rend bien compte qu'on pourrait être touchés aussi", constate Pascal Lohr. "Nous faisons ce qu'il faut pour être le plus prudent possible."

"On est solidaire", Pascal Lohr maire de Kaysersberg vignoble. Copier

