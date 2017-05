Attentat de Manchester : réactions et rassemblements dans la Manche

Dans la Manche, comme ailleurs, les réactions sont nombreuses après ce nouvel attentat. Une explosion a fait au moins 22 morts dont des enfants, à l'issue d'un concert lundi 22 mai à Manchester dans le nord-ouest de l'Angleterre.

L' attentat suicide s'est déroulé lundi 22 mai, vers 22h30, dans le foyer de la Manchester Arena, une salle de 20.000 personnes,à la fin du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. Le bilan provisoire fait état de 22 morts et 59 blessés. C'est l'attaque la plus meurtrière visant le Royaume-Uni depuis douze ans. La police britannique parle d'un acte terroriste.

Des réactions très émues

"Je me suis réveillée en sursautant, en apprenant cette nouvelle. On sait que les principales villes européennes peuvent êtres touchées par des attentats, mais là j'ai pensé à ma famille. J'ai des enfants de 16 et 18 ans, ca aurait pu être eux", racontait ce matin sur France Bleu Cotentin, Alison Wheatherhead, une britannique qui habite à Chaulieu dans le Sud-Manche.

"J'adresse des sentiments fraternels à tous les britanniques, je partage leur inquiétude. Nous devons pas céder, a réagi Philippe Bas, sénateur et président du Conseil départemental de la Manche." Plusieurs personnalités politiques manchoises ont adressé également des messages de solidarité. "Ce sont nos amis proches qui sont touchés, c'est l'Europe qui est touchée. Nous devons nous rassembler derrière la République, derrière nos valeurs de liberté et continuer à lutter contre le terrorisme", déclare le député LR Philippe Gosselin. " Il nous faut encore redoubler de vigilance avec toutes ces manifestations, tous ces évènements qui arrivent sur notre territoire dans les jours et mois à venir", commente Arnaud Catherine, secrétaire départemental du PS de la Manche

Une quarantaine de personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville de Saint-Lô pour une minute de silence ce mardi 23 mai. © Radio France - Lucie Thuillet

Minute de silence

Un rassemblement a eu lieu, ce mardi 23 mai, à 12h, place de l'hotel de ville de Saint-Lô. Une quarantaine de personnes s'est réunie pour une minute de silence en hommage aux victimes de cet attentat.

Mesures de sécurité

Le ministre de l'intérieur a indiqué ce mardi 23 mai qu'une circulaire serait envoyée dans l'après-midi aux organisateurs d'évènements culturels et sportifs, nombreux à l'approche de l'été. A Coutances, pour l'instant, aucune mesure supplémentaire n'est annoncée pour le festival Jazz sous les pommiers, qui se déroule jusqu'au samedi 27 mai et qui attire environ 80.000 personnes. La sécurité a déjà été renforcée cette année, avec notamment une zone piétonne plus importante en centre-ville, des véhicules et des sacs de sables positionnés aux accès et des agents de sécurité plus nombreux. Ce matin sur France Bleu Cotentin, Philippe Bas, a "assuré que tout était mis en oeuvre pour encadrer les manifestations culturelles et sportives du département, notamment le marathon du mont-Saint-Michel - 10.000 personnes sont attendues ce dimanche 28 mai - ou encore les cérémonies du 6 juin.