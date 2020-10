Attentat au couteau à Nice : "On ne peut pas tuer au nom de Dieu" (Monseigneur Wattebled)

"C'est la France qui est attaquée": Emmanuel Macron a dénoncé jeudi depuis Nice "une attaque terroriste islamiste" dans la basilique Notre-Dame qui a fait trois morts, et annoncé le passage de 3.000 à 7.000 soldats pour l'opération Sentinelle pour protéger les lieux de cultes et les écoles. L'attaquant est un Tunisien de 21 ans, arrivé en Europe par Lampedusa fin septembre et en France début octobre. A Nîmes, la communauté catholique réagit : "On est horrifié, on est abasourdi, confie sur France Bleu Gard Lozère Monseigneur Wattebled, évêque de Nîmes . Cela survient quelques jours après l'assassinat de M. Samuel Paty. Que ça se passe dans une cathédrale en rajoute encore, mais la gravité de l'acte évidemment nous abasourdit".

"Si l'agresseur agit prétendant agir au nom de Dieu, il se trompe sûrement, iniste Monseigneur Wattebled. On ne peut pas tuer au nom de Dieu. Tous les religieux le disent, quelle que soit la confession religieuse. On est atteint aussi dans notre humanité finalement, dans notre proximité les uns avec les autres, dans le besoin de solidarité qui doit s'exprimer particulièrement en ces temps-ci".

"Les paroisses catholiques de Nîmes, soucieuses de s’engager à construire et vivre une vraie fraternité, porteront ces situations extrêmement douloureuse dans leur prière, tout spécialement lors de la fête de Toussaint, dimanche 1er novembre, pour que la fraternité croisse dans notre pays." avec les prêtres des paroisses de Nîmes, les membres du Conseil de pastorale et des Équipes d’animation des paroisses.

