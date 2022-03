Attentat de Nice : des avocats appellent les victimes à se faire connaitre avant le procès

"Il est essentiel que la cour d'assises de Paris ne soit pas vide de victimes et il est important qu'elles témoignent " résume l'une des avocates du collectif "14-7 Avocats". Les victimes seront-elles présentes en nombre important ? Il y a une forme d'inquiétude sur la participation à ce procès historique de l'attentat de Nice. Car le procès se déroule à Paris, bien loin de là où les faits tragiques se sont déroulés. Parce qu'il va durer plusieurs semaines. Et parce que de nombreuses victimes ne se sont pas constituées partie civile. Selon le collectif "14-7 Avocats", qui représente 300 victimes à Nice, seulement une partie d'entre elles devraient se rendre à Paris.

De nombreuses familles hésitent à participer au procès, selon David Rebibo. Cet avocat niçois d'une famille de six personnes, dont deux enfants blessés, explique : "J'ai mis beaucoup de temps et de persuasion pour les convaincre à aller témoigner. (...) Ce sont des personnes qui, six ans après, ne peuvent toujours pas se rendre sur la Promenade des Anglais". Le traumatisme reste énorme.

Quelque 865 victimes se sont, pour l'instant, constituées partie civile sur 2.400 personnes indemnisées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI). Elles seraient donc plusieurs centaines à pouvoir le faire. Les personnes qui n'étaient pas directement touchées par l'attaque peuvent en effet tenter de se constituer partie civile depuis un mois suite à un nouvel arrêt de la cour de cassation.

Un procès retransmis en vidéo

Ce procès historique est prévu du 5 septembre à mi novembre 2022 (voire mi décembre si besoin) devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il sera retransmis en direct et en images à Nice. Plusieurs acteurs de la justice et de la Ville de Nice se concertent pour choisir un lieu adapté : il faut une grande salle disponible plusieurs semaines pour une retransmission en vidéo. Cette demande de retransmission est importante car la plupart des victimes sont des Niçois et elles ne souhaitent pas toutes, ou ne peuvent pas, suivre l'intégralité des audiences.

Les personnes qui ont décidé d'aller témoigner à Paris seront indemnisées pour l'hébergement, la restauration, le transport pour des billets en classe économique, une compensation de perte de salaire sur la base du SMIC pour huit heures par jour. Sont également prévus : une assistance psychologique, une assistance médicale en cas de malaise, des aides spécifiques pour les personnes handicapées et une salle pour pouvoir parler librement à son avocat. Enfin comme pour toutes les victimes de terrorisme : pas de frais d'avocat, tout le monde bénéficie de l'aide juridictionnelle.

À Nice, il y aura des "élèves avocats" formés pour l'occasion pour aider les victimes qui suivent à distance les débats. Autre innovation de ce procès hors normes : la centaine d'avocats s'organise pour ne pas défiler les uns après les autres : ils vont regrouper leur parole et se partager les actes.

L'attentat le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais avait fait 86 morts et 450 blessés. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, au volant d'un camion, avait foncé dans la foule avant d'être abattu. Plus de 30.000 personnes étaient présentes ce soir-là sur la Promenade des Anglais. Huit accusés sont renvoyés aux assises dont deux pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste".