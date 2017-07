Attentat de Nice : des galets de la Promenade des anglais au sommet de l'Himalaya

Suite de l'aventure des 16 marcheurs partis de Nice pour déposer à 6000 mètres d'altitude dans l'Himalaya 86 galets au noms des victimes de l'attentat du 14 juillet. Ils viennent de terminer leur trekking d'acclimatation et se préparent à grimper le Stok Kangri.

Nouvelle étape... après l'acclimatation et les randonnées d'entraînement depuis 5 jours, les 16 marcheurs de l'Himalaya qui emportent dans leurs sacs à dos les galets aux noms des 86 victimes de l'attentat de Nice vont bientôt aborder l'ascension du Stok Kangri en Inde.

ils sont niçois : certains sont chef d'entreprise, d'autres infirmier ou étudiants. Ils se sont lancés avec ferveur dans cette ascension sur le toit du monde.

16 marcheurs de l'Association Exploits sans frontières soutenus par l'Association Promenade des Anges des familles de victimes de l'attentat de Nice. Justice Leclercq, reporter France Bleu Azur, les accompagne dans cette aventure exceptionnelle.

Ce jeudi 6 juillet les marcheurs vont petit à petit se rapprocher de leur ascension le Stok Kangri 6 153 mètres d'altitude.

Ludo l'un des 16 marcheurs " se sent prêt" après les trekking d'entrainement à aborder le plus difficile même si "comme les autres il a des maux de tête à cause de l'altitude". L'infirmière Noémie" n'a pas le mal des montagnes mais pour elle l'Himalaya ce n'est pas une ballade dans le Mercantour".