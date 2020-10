Attentat de Nice : "On doit éradiquer cette plante souterraine et vénéneuse, l’islamisme", réagit Mgr Ravel

Monseigneur Luc Ravel, l'archevêque de Strasbourg, a expliqué à France Bleu Alsace avoir deux réactions après cette nouvelle attaque terroriste à Nice, celle du cœur et celle de la raison : "D'abord le cœur. Je suis blessé très profondément. C'est une inhumanité, en plus de faire ça dans un lieu sacré avec des personnes priantes, ça me bouleverse beaucoup. Et en même temps, j'ai une réaction au niveau de l'esprit, de la raison. Et la raison me dit qu'après huit ans comme évêque aux armées, c'est une guerre que nous menons depuis pratiquement 2001. Ça attaque tout le monde. Le message que je veux faire passer, c'est que tout le monde se sente solidaire, car tout le monde peut-être concerné : un professeur, un musulman, un juif, un catholique".

Dans l'après-midi, l'archevêque de Strasbourg, a publié un communiqué de presse avec des mots forts pour dénoncer cet attentat terroriste.

Le communiqué de Monseigneur Ravel

"Un prêtre, hier, un sacristain, aujourd’hui, et des chrétiens, hommes et femmes priant, massacrés par le même terrorisme islamiste, après et avec des juifs, des musulmans et des incroyants.

Je pleure du fond de mes entrailles toutes ces victimes et leurs familles. Toutes sans exception même si l’attaque directe de catholiques me blesse en tant qu’évêque. La façon d‘égorger montre clairement le sens « religieux » donné à ces tueries : il est vain de le nier même si nous supportons très mal ces caricatures de Dieu. Tout ceci est à vomir.

S’il y a une guerre à conduire, elle est là et elle se superpose à la crise épidémique. On cherche à rajouter à l’angoisse la terreur. La peur ne gagnera pas si nous sommes solidaires.

C’est une guerre et cessons de parler de loups solitaires : il ne s’agit pas d’une série de personnes détraquées, mais des résurgences d’un même rhizome maléfique. On ne peut ni ne doit surveiller chaque personne mais on peut et on doit éradiquer cette plante souterraine et vénéneuse, l’islamisme, préjudiciable à tout le monde y compris aux communautés musulmanes.

A chacun son métier. Celui de tous les responsables religieux est d’appeler et de construire une vraie fraternité, universelle et respectueuse des diversités. Le « vivre ensemble » sera un mythe tant qu’il reste un agglomérat d’individus ou de groupes sans lien d’amitié sociale entre eux".