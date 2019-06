Attentat de Nice : Entendu comme témoin assisté, Christian Estrosi rejette la responsabilité sur l'Etat

On en sait un plus des auditions de Philippe Pradal et Christian Estrosi dans l'enquête menée sur le dispositif de sécurité mis en place le soir de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Entendus comme témoins assistés fin avril, ils rejettent la responsabilité sur l'Etat.