Attentat de Nice : Juliette Méadel inaugure les nouveaux locaux dédiés à l'aide aux victimes

La secrétaire d'État en charge des victimes, Juliette Méadel, a inauguré ce jeudi les nouveaux locaux de l'Espace d'information et d'accompagnement des victimes de l'attentat de Nice. D'environ 300 mètres carrés, ces bureaux situés dans le quartier Arenas, au cœur du quartier des affaires à Nice, réunissent associations, psychologues, et juristes. L'animation du site a été confiée à l’association Montjoye, qui continue d'accueillir plus d'une centaine de personnes par semaine. Il s'agit d'un lieu pluridisciplinaire, un guichet unique, pour faciliter la vie des victimes et de leurs familles.

Les anciens locaux de la rue des Phocéens étaient bien trop petits, il fallait déménager pour être en capacité d'accueillir davantage de victimes dans des locaux mieux adaptés" - Elodie Pennet-Dalloz, la directrice.

La visite de Juliette Méadel boudée par certaines associations

Deux associations, et pas des moindres, ont boudé la visite de Juliette Méadel : la Fédération nationale des victimes d'attentat (Fenvac), ainsi que l'association "Promenade des anges", n'étaient pas présentes. Pour ces deux organisations, l'emplacement des nouveaux locaux est trop proche de la promenade des anglais. Elles ont donc décidé d'ouvrir leurs propres bureaux rue Verdi, explique Stéphane Gicquel, le président de la Fenvac.

Un certains nombres de victimes nous ont dit que l’accès à l'Arenas était difficile à vivre compte tenu de sa proximité avec la Promenade des Anglais. On a donc décidé de s'installer en centre ville." - Stéphane Gicquel, le président de la Fenvac.

Consciente de la polémique, la secrétaire d'État a décidé de tendre la main à ces deux associations.

Je propose un bureau pour chaque association qui fait du travail reconnu. Moi je ne veux pas ajouter de la douleur à la douleur en ajoutant de la complexité". -Juliette Méadel, secrétaire d'État chargée de l'Aide aux victimes.

La secrétaire d'État a par ailleurs précisé que 2.300 dossiers d'indemnisation avaient été ouverts auprès du Fonds de garantie des victimes du terrorisme (FGTI) après l'attentat de Nice. "12 millions d'euros ont déjà été versés globalement à un millier de victimes ou proches de victimes", a-t-elle précisé. Plus de cinq millions d'euros ont ainsi été versés aux proches des victimes décédées, blessées ou choquées, trois aux victimes blessées et trois également aux victimes choquées.