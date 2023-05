Attentat de Nice : Kimberley "un grand soulagement d'avoir gagné ce combat"

C'est mon "dernier vrai sourire" confie Kimberley. Sur cette photo du soir du feu d'artifice sur la Promenade des Anglais de Nice, elle rayonne en faisant ce selfie avec sa meilleure amie.

"Ce soir là, j'étais sur la Promenade des Anglais. Ma première sortie autorisée à 16 ans sans mes parents. J'étais en plein milieu de la route quand l'horreur a commencé. J'étais face au camion et le regardais le camion foncer sur moi. Je suis restée immobile. Tétanisée. L*e conducteur avait le sourire, comme fier de ce qu'il faisait. Mon amie s'est enfuie. C'est alors qu'un homme m'a poussé et il a pris le camion à ma place…. Je suis tombée et j'ai été piétinée par de nombreux passants."*

"Quand j'ai voulu me relever : j'ai vu un homme qui n'avait plus de tête. J'ai essayé de la remettre (…) Une personne m'a aidé à me relever et m'a dit : cours... on habitait tout près de la Promenade des Anglais et j'ai essayé d'appeler ma mère mais le téléphone est tombé en panne... quand ma mère est enfin arrivée, je me suis effondrée".

J'arrive enfin à parler 7 ans après

Kimberley, élève en seconde, ne retournera pas au lycée.

"J'ai été hospitalisée pour des blessures physiques mais surtout psychiques. Les images restent tout le temps. Je vois des corps partout et cela n'a jamais cessé. Je continue d'avoir tous les jours des hallucinations dans lesquelles je finis par mourir. Il n'y a pas une journée au cours de laquelle j'en n'ai pas du tout (…) Et la nuit les images reviennent dans les cauchemars."

"J'ai accepté de parler depuis peu. Je vois un psychologue depuis le procès et je suis la méthode EMDR. Je pensais avant que cela ne servait à rien."

Contente de cette reconnaissance

"Mon père ce soir là était à Levens (un village situé à une trentaine de kilomètres au nord de Nice) et ma mère était à Nice mais pas sur les lieux de l'attentat. Mais mon père est mon sauveur car il s'est occupé de moi. Je n'étais plus scolarisée. Je suis passée de 55 kilos à 20 kilos. J'allais régulièrement dans les hôpitaux après de multiples tentatives de suicide. Ma mère est une reine : elle poussait mon fauteuil roulant alors qu'elle n'allait pas bien (...) Mes parents ne dormaient pas la nuit pour veiller sur moi."

"Mes parents se sont battus sur aussi les dossiers et pour trouver le bon avocat. Nous avons trouvé Maitre Nicolas Gemsa qui nous a aidé pour être reconnue moi-même comme victime directe. Il a fallu se battre. Mes parents ont perdu leur situation professionnelle et beaucoup d'argent. Ils se sont beaucoup donné. Ils étaient toujours là malgré les épreuves.. Je leur ai aussi fait vivre un cauchemar."

" Je suis contente parce que nos demandes de constitution de parties civiles ont été acceptées. Pour moi et surtout pour mes parents. Un vrai soulagement. Mes parents n'étaient pas sur la Promenade des Anglais mais sans eux je ne serai pas là aujourd'hui. Ne pas gagner ce combat : être reconnue partie civile dans l'attentat de Nice n'aurait pas été juste."

Kimberley a rencontré une amie qui a vécu la même chose au procès en septembre 2022 "on s'entraide". Avec ses parents, elle a déménagé mais ils sont restés sur la Côte d'Azur. Elle travaille comme vendeuse dans un magasin.

C'est tout ce que je demandais : " qu'on reconnaisse mes parents et leurs souffrances".