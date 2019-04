Attentat de Nice: l'ancien directeur de cabinet du préfet entendu par la justice niçoise

Nice, France

Le chef de cabinet d'Emmanuel Macron, François-Xavier Lauch, a été récemment entendu par la justice comme témoin assisté dans l'enquête sur l'attentat de Nice en 2016, alors qu'il était alors directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi l'Elysée confirmant ainsi une information du Monde, selon lequel le haut fonctionnaire a été interrogé vendredi 22 mars par les deux juges d'instruction chargés de l'enquête pour mise en danger de la vie d'autrui concernant le dispositif de sécurité du 14 juillet 2016 à Nice, jour de l'attentat niçois. La justice s'intéresse donc aux conditions dans lesquelles a été mis en place le dispositif de sécurité autour des festivités, dont le feu d'artifice, du 14 juillet sur la promenade des Anglais. Une première enquête avait classée sans suite par le procureur de la république de Nice mais par l'action d'un couple qui a perdu son petit garçon dans cette attentat, une autre procédure avait été ouverte et confiée à deux juges d'instructions. Ce sont eux qui aujourd'hui pilote ces auditions et qui affirment que "si l'information a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui, ils ont aussi signifié à M. Lauch qu'ils entendaient examiner les faits sous l'angle de l'homicide et des blessures involontaires.